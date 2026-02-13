Pumas remonta 3-2 al Puebla en el Cuauhtémoc y sigue invicto en el Clausura 2026

Los Pumas UNAM sacaron la garra en el Clausura 2026. El cuadro universitario vino de atrás y derrotó 3-2 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, para mantener el invicto tras seis jornadas y colocarse momentáneamente como sublíder del torneo.

Con carácter, futbol y contundencia en los momentos clave, el equipo dirigido por Efraín Juárez firmó una remontada que puede marcar el rumbo del semestre.

La Franja salió decidida a imponer condiciones y encontró recompensa al minuto 29. Juan Pablo Vargas se levantó dentro del área para conectar de cabeza y poner el 1-0.

Antes del descanso, el golpe fue más duro. Al 40’, Edgar Guerra aprovechó un balón suelto en el área y venció a Keylor Navas para el 2-0 que silenció momentáneamente a los auriazules.

Pumas no bajó los brazos. Al 43’, Guillermo Martínez apareció de cabeza tras un centro de Robert Morales para el 2-1 que devolvió la esperanza. Ese tanto cambió la inercia del encuentro.

Para la segunda mitad, los capitalinos salieron con otra intensidad. Al 61’, el VAR señaló penal tras una falta sobre Morales dentro del área.

El paraguayo tomó el balón y al 64’ cobró con autoridad para firmar el 2-2 y encender el cierre del partido.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció el golpe final. Al minuto 88, Juninho recibió dentro del área un pase de Uriel Antuna, se dio la media vuelta y sacó un zurdazo letal para el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Pumas llegó a 12 puntos y se mantiene invicto en el Clausura 2026, solo por debajo de las Chivas en la tabla general.

Por su parte, Puebla se quedó con cinco unidades y cayó al puesto 13. La garra universitaria volvió a aparecer y en CU ya empiezan a ilusionarse.