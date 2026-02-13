¿Quién ganará el Clásico Nacional? Los momios revelan un Chivas-América más parejo de lo esperado

Para el Clásico Nacional entre Chivas y América de este sábado 14 de febrero, los momios muestran un enfrentamiento sumamente parejo, con una ligera tendencia a favor del Guadalajara en algunas plataformas debido a su localía en el Estadio Akron.

Sin embargo, con su pleno de victorias, las Chivas son favoritas entre el sentimiento de la afición y el cálculo de los apostadores. Así lo validan sus cinco victorias en igual número de jornadas de lo que va del Torneo Clausura 2026.

Además, las Chivas son el equipo de la Liga MX que más goles ha anotado, con 10 dianas, y que menos ha recibido, con apenas cuatro. Armando La Hormiga González sigue como amigo del gol, con cuatro anotaciones. De las Chivas también destaca el mediocampista Daniel Aguirre, con dos tantos, aunque igual número de tarjetas amarillas.

Y hablando de amarillos, el América llega a este Clásico Nacional con muchas dudas respecto a su desempeño. Aunque se trata de otra competencia, el miércoles pasado, en el Estadio Azulcrema, ante el Olimpia de Honduras, en el marco de la Concachampions, el América se fue con un 0-0 (2-1 en el global) que su afición le reclamó con silbidos.

El América apela a que la Liga MX es otra cosa y el Clásico Nacional, desde luego, es lo que verdaderamente importa para reconquistar a su afición. Incluso Henry Martín, delantero estrella del América, adelantó que ya tiene el festejo cuando le anote a las Chivas.

Como sea, de momento el América se mantiene en el octavo lugar del Clausura 2026 con números modestos: dos victorias, dos empates y una derrota, con apenas ocho puntos.

Aquí tienes la comparativa de momios para el mercado de Resultado Final (1X2):

CASA DE APUESTAS Chivas (Local) Empate América (Visitante)

Caliente.mx +124 +230 +220

Bet365 +125 +240 +215

Codere +120 +225 +225

Bwin +130 +235 +210

Play Do It +122 +230 +220

Tómalo en cuenta antes de apostar:

Favoritismo: Caliente.mx coloca a Chivas como ligero favorito con un momio de +124. Esto significa que por cada $100 apostados a la victoria del Rebaño, cobrarías $224 totales ($124 de ganancia).

El Empate: Es una opción con alta probabilidad estadística en clásicos recientes. Bet365 ofrece actualmente el pago más alto para esta posibilidad (+240).

América como Underdog: Sorpresivamente, el América no parte como favorito en la mayoría de los sitios, ofreciendo pagos atractivos por encima de +210 en plataformas como Bwin.

Raphael Veiga conocerá el peso del Clásico Nacional. X: @ClubAmerica

Recuerda que el Clásico Nacional va en exclusiva por Amazon Prime Video

A preparara la botana:

Fecha y Hora: Sábado 14 de febrero, 21:07 hrs (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Akron, Zapopan.

Transmisión: En exclusiva por Amazon Prime Video