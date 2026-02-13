Christian Martinoli se pierde nuevo 'Viernes Botanero'... ¿Reaparecerá con América?

Por segundo Viernes Botanero consecutivo, el narrador Christian Martinoli no estará presente en ninguno de los partidos de Liga MX a jugarse este 13 de enero, duelos que protagonizarán Puebla Vs Pumas y Toluca Vs Xolos.

Ante la polémica y el rumor de que podría salir de la televisora del Ajusco, Christian Martinoli salió en redes sociales y aclaró que su presencia en TV Azteca se mantiene más que firme, siendo la cara de la televisora para cada uno de los partidos trascendentales en Liga MX y, por supuesto, para el Mundial 2026.

Luego de que Martinoli no apareciera para el compromiso de Tigres Vs Santos, en donde los locales remontaron y golearon 5-1, en redes sociales se comenzó a especular sobre su posible salida de Azteca, no obstante, un video en redes sociales aclaró cada una de las dudas y rumores que comenzaban a salir sobre su persona, dejando en claro que fue una cuestión de salud lo que lo mantiene fuera de los micrófonos.

La última aparición de Christian Martinoli en un Viernes Botanero fue el 30 de enero, cuando Cruz Azul visitó el Estadio Olímpico Benito Juárez para imponerse 3-4 a FC Juárez en un duelo que, de momento, se mantiene como el partido con más goles del Clausura 2026 de Liga MX.

Martinoli reaparecería en Viernes Botanero con América

Ante las ausencias de Christian Martinoli, la cartelera presentada por la televisora del Ajusco luce a personajes como Luis Doctor García, David Medrano, Carlos Warrior Guerrero, Álvaro López Sordo, Omar Villa Villa, Paco Chacón y Jesús Joel Fuentes.

Tigres 5-1 Santos / Jornada 5, viernes 6 de febrero.

Mazatlán 1-2 Chivas / Jornada 5, viernes 6 de febrero.

Puebla vs Pumas / Jornada 6, viernes 13 de febrero.

Toluca Vs Xolos / Jornada 6, viernes 13 de febrero.

La siguiente oportunidad para que Christian Martinoli reaparezca en las transmisiones será el viernes 20 de febrero, cuando Tigres reciba a Pachuca en el Volcán y Puebla haga lo propio en el Estadio Cuauhtémoc ante América.

BFG