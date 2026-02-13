Clásico Nacional 2026: Chivas vs América horario, canal, alineaciones y cómo llegan
El Clásico Nacional entre Chivas y América llega con Chivas líder perfecto del Clausura 2026 y América urgido de recuperar terreno
El Clásico Nacional entre Chivas y América vuelve a encender la Liga MX en el Clausura 2026 con dos realidades distintas. Chivas y América se enfrentan en uno de los partidos más esperados del calendario, con el Guadalajara como líder invicto y el América en plena reconstrucción por lesiones y altibajos.
Para entender la magnitud del Clásico Nacional hay que diseccionar el paso perfecto de las Chivas. Cinco victorias consecutivas (Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis y Mazatlán) no son obra de la casualidad, sino de una sincronía que tiene a la 'Hormiga' González como el estilete de un sistema que parece no tener fisuras. Pero en el Clásico Nacional: Chivas vs. América, los números suelen ser papel mojado si no se respaldan con el temple que exige enfrentar al escudo más odiado de su historia. Guadalajara llega como el equipo que mejor juega en México, pero el Clásico Nacional es un animal distinto que no entiende de estéticas, sino de supervivencia.
Cómo llega Chivas al Clásico Nacional
Chivas vive un arranque soñado en el Clausura 2026. El equipo suma cinco triunfos en cinco partidos y lidera con autoridad la tabla con 15 puntos.
Resultados de Chivas en el Clausura 2026
Chivas 2-0 Pachuca
Juárez 0-1 Chivas
Chivas 2-1 Querétaro
Atlético de San Luis 2-3 Chivas
Mazatlán 1-2 Chivas
Chivas combina orden colectivo y nivel individual. Jugadores como Yael Padilla González han marcado diferencia en un equipo que presume el mejor funcionamiento del torneo. El Clásico Nacional entre Chivas y América será su primera gran prueba ante un rival de peso.
Cómo llega América al Clásico Nacional
América ha sufrido en el Clausura 2026. Las lesiones han golpeado el plantel dirigido por André Jardine y los resultados han sido irregulares.
Resultados de América en el Clausura 2026
Tijuana 0-0 América
América 0-2 Atlético de San Luis
Pachuca 0-0 América
América 2-0 Necaxa
América 1-0 Monterrey
América suma ocho puntos y necesita una victoria ante Chivas para cambiar la narrativa. El equipo empieza a recuperar gol y confianza, pero todavía busca estabilidad en defensa y mediocampo.
Posibles alineaciones del Clásico Nacional
Chivas
José Rangel
Richard Ledezma
Diego Campillo
Daniel Aguirre
Miguel Tapias
Bryan González
Omar Govea
Brian Gutiérrez
Efraín Álvarez
Roberto Alvarado
Armando González
DT Gabriel Milito
América
Ángel Malagón
Kevin Álvarez
Israel Reyes
Sebastián Cáceres
Cristian Borja
Jonathan Dos Santos
Rodrigo Dourado
Raphael Veiga
Brian Rodríguez
Víctor Dávila
Henry Martín
DT André Jardine
Alejandro Zendejas y Alan Cervantes no estarán disponibles para el Clásico Nacional.
Lo que está en juego en el Clásico Nacional
El Clásico Nacional entre Chivas y América no sólo vale tres puntos. Chivas quiere confirmar su dominio del Clausura 2026 ante su rival histórico. América necesita ganar para no perder contacto con la parte alta.
El Clásico Nacional entre Chivas y América vuelve a dividir al país. Un líder invicto contra un gigante herido que busca respuesta. Un clásico que siempre deja historia. Un clásico que otra vez pone frente a frente a Chivas y América.
Transmisión
Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026
Horario: 21:07 horas (tiempo del centro de México)
Estadio: Estadio Akron
Televisión abierta: No disponible
Streaming: Amazon Prime Video
Comentaristas y analistas para el Clásico Nacional
Enrique Noriega estará en la narración; Paul Delgadillo será el analista arbitral y participarán Carlos Salcido y Fernando Quirarte, dos leyendas de Chivas como analistas. Desde el terreno de juego estará Mónica Arredondo.