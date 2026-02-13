Clásico Nacional 2026: Chivas vs América horario, canal, alineaciones y cómo llegan

El Clásico Nacional entre Chivas y América vuelve a encender la Liga MX en el Clausura 2026 con dos realidades distintas. Chivas y América se enfrentan en uno de los partidos más esperados del calendario, con el Guadalajara como líder invicto y el América en plena reconstrucción por lesiones y altibajos.

Para entender la magnitud del Clásico Nacional hay que diseccionar el paso perfecto de las Chivas. Cinco victorias consecutivas (Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis y Mazatlán) no son obra de la casualidad, sino de una sincronía que tiene a la 'Hormiga' González como el estilete de un sistema que parece no tener fisuras. Pero en el Clásico Nacional: Chivas vs. América, los números suelen ser papel mojado si no se respaldan con el temple que exige enfrentar al escudo más odiado de su historia. Guadalajara llega como el equipo que mejor juega en México, pero el Clásico Nacional es un animal distinto que no entiende de estéticas, sino de supervivencia.

Cómo llega Chivas al Clásico Nacional

Chivas vive un arranque soñado en el Clausura 2026. El equipo suma cinco triunfos en cinco partidos y lidera con autoridad la tabla con 15 puntos.

Resultados de Chivas en el Clausura 2026

Chivas 2-0 Pachuca

Juárez 0-1 Chivas

Chivas 2-1 Querétaro

Atlético de San Luis 2-3 Chivas

Mazatlán 1-2 Chivas

Chivas combina orden colectivo y nivel individual. Jugadores como Yael Padilla González han marcado diferencia en un equipo que presume el mejor funcionamiento del torneo. El Clásico Nacional entre Chivas y América será su primera gran prueba ante un rival de peso.

Cómo llega América al Clásico Nacional

América ha sufrido en el Clausura 2026. Las lesiones han golpeado el plantel dirigido por André Jardine y los resultados han sido irregulares.

Resultados de América en el Clausura 2026

Tijuana 0-0 América

América 0-2 Atlético de San Luis

Pachuca 0-0 América

América 2-0 Necaxa

América 1-0 Monterrey

América suma ocho puntos y necesita una victoria ante Chivas para cambiar la narrativa. El equipo empieza a recuperar gol y confianza, pero todavía busca estabilidad en defensa y mediocampo.

Posibles alineaciones del Clásico Nacional

Chivas

José Rangel

Richard Ledezma

Diego Campillo

Daniel Aguirre

Miguel Tapias

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Armando González

DT Gabriel Milito

América

Ángel Malagón

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Jonathan Dos Santos

Rodrigo Dourado

Raphael Veiga

Brian Rodríguez

Víctor Dávila

Henry Martín

DT André Jardine

Alejandro Zendejas y Alan Cervantes no estarán disponibles para el Clásico Nacional.

Lo que está en juego en el Clásico Nacional

El Clásico Nacional entre Chivas y América no sólo vale tres puntos. Chivas quiere confirmar su dominio del Clausura 2026 ante su rival histórico. América necesita ganar para no perder contacto con la parte alta.

El Clásico Nacional entre Chivas y América vuelve a dividir al país. Un líder invicto contra un gigante herido que busca respuesta. Un clásico que siempre deja historia. Un clásico que otra vez pone frente a frente a Chivas y América.

Transmisión

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Horario: 21:07 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio Akron

Televisión abierta: No disponible

Streaming: Amazon Prime Video

Comentaristas y analistas para el Clásico Nacional

Enrique Noriega estará en la narración; Paul Delgadillo será el analista arbitral y participarán Carlos Salcido y Fernando Quirarte, dos leyendas de Chivas como analistas. Desde el terreno de juego estará Mónica Arredondo.