Aficionados mandan mensaje a Kevin Álvarez durante serenata al América

Una noche antes de que América enfrente a Chivas en la Jornada 6 del Clausura 2026, el conjunto azulcrema recibió una serenata en su hotel de concentración, enviándole un mensaje contundente a Kevin Álvarez; buscan arrebatarle el paso perfecto, e invicto, que mantienen los dirigidos por Gabriel Milito en la cima de la tabla de posiciones de Liga MX.

Ubicados en el JW Marriott Hotel de Guadalajara, América recibió el cobijo de su afición horas antes de medirse ante Chivas, quienes cuentan con 5 triunfos de manera consecutiva en este inicio del Clausura 2026.

Pese a que Chivas luce como favorito en las casas de apuestas para sacar los tres puntos, la afición de América asistió al hotel de su equipo y, entre cánticos, lanzó uno de los últimos mensajes de aliento para el Clásico Nacional.

Al son de “el que no salte es un chivo maric*n”, así fue como se hizo sentir cada uno de los seguidores del América:

Con mensaje a Kevin Álvarez, América busca apagar paso perfecto e invicto de Chivas

Con dos partidos ganados de manera consecutiva en Liga MX que devolvieron al América a posiciones de Liguilla, los dirigidos por André Jardine intentarán sobreponerse a las bajas para este partido y conseguir un nuevo triunfo que los meta de lleno a los sitios que dan acceso a la Fiesta Grande.

Estos son los resultados obtenidos por Chivas en el inicio del Clausura 2026 de Liga MX:

Chivas 2-0 Pachuca / Jornada 1.

FC Juárez 0-1 Chivas / Jornada 2.

Chivas 2-1 Querétaro / Jornada 3.

Atlético San Luis 2-3 Chivas / Jornada 4.

Mazatlán 1-2 Chivas / Jornada 5.

Finalmente, uno de los detalles que más llamaron la atención fue el aliento y apoyo mostrado por la afición de América a Kevin Álvarez, defensor que entre semana fue abucheado constantemente durante el partido entre América y Olimpia de Honduras.

En caso de imponerse, América se mantendrá entre los 8 mejores del campeonato, mientras que Chivas –no importando el resultado- terminará la Jornada 6 en la cima del presente Clausura 2026 de Liga MX.

BFG