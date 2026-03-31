El poder de la mente: Arnold intenta que Irak se concentre en el futbol pese a la guerra

El entrenador de Irak, Graham Arnold, dijo que está intentando proteger a su plantel de las noticias sobre la guerra en Oriente Medio, mientras se preparan para enfrentar hoy a Bolivia en el Gigante de Acero de Monterrey, en un partido con un cupo para el Mundial 2026 en juego.

Los jugadores del DT australiano que militan en Irak se vieron obligados a entrenar y viajar bajo la sombra del conflicto que sacude a la región. Llegaron a México tras un agotador viaje que incluyó un trayecto terrestre hasta Jordania.

Pese a ello, Arnold está decidido a no permitir que esta complicada preparación distraiga a su equipo en su búsqueda de clasificar a su segunda Copa del Mundo.

Irak jugó el Mundial de México 1986, donde fue eliminado en la ronda inicial.

Representar a 46 millones de personas es una experiencia única”, dijo el DT a la prensa en Monterrey, donde hoy jugará una de las finales del repechaje intercontinental contra Bolivia.

Irak y Bolivia se enfrentarán en Monterrey y el ganador del partido se unirá a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I del Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

El aspecto mental, parte fundamental en el trabajo de la Selección de Irak

"Una parte importante de mi trabajo se ha centrado en el aspecto mental", destacó Arnold.

"Los jugadores tienen que concentrarse en sí mismos, pensar en sus familias y en algunos amigos cercanos, en lugar de en todo el país; de lo contrario, la presión se vuelve demasiado grande", añadió el australiano de 62 años.

La preparación de Irak para esta repesca se ha visto fuertemente trastocada durante el último mes por la guerra en Medio Oriente —un conflicto que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra Irán—, cuyas ondas expansivas se han sentido en toda la región.

La mayoría del plantel iraquí llegó a México hace apenas unos 10 días, después de un viaje de tres días desde Bagdad que comenzó con un cruce terrestre hacia Jordania.

Ha sido un mes muy difícil", admitió Arnold, quien inicialmente había presionado para que el repechaje se pospusiera. "Prefiero no hablar de eso ahora (la guerra en Oriente Medio). He intentado proteger a mis jugadores de todo ello".

"Están pasando muchísimas cosas en Oriente Medio; si piensan demasiado en ello, les va a afectar psicológicamente", añadió el timonel. "Ellos saben lo que tienen que hacer por su país. Estos últimos 20 días han sido muy difíciles para ellos, pero ahora están tranquilos".

Arnold afirmó que cree que lograr la clasificación al Mundial 2026 podría "cambiar un país y la percepción que se tiene de él".

"En Irak hay una obsesión con el fútbol, es el deporte nacional", señaló.

La otra final de este repechaje la disputan Jamaica y la República Democrática del Congo, en Guadalajara a las 15:00 horas.

Con información de AFP.

*mcam