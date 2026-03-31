‘Memo’ Ochoa es súper profesional, elogian en Bélgica

Guillermo ‘Memo’ Ochoa se llevó otro elogio de cara al duelo amistoso entre México y Bélgica en el Soldier Fiel de Chicago. En esta ocasión fue su excompañero en el Standard Liege, Nicolas Raskin, quien lo consideró como ‘súper profesional’.

“Memo ya estaba allí, súper profesional, un muy buen portero y creo que hace soñar cada vez que juega un Mundial con todas las cosas buenas, así que estoy muy feliz de poder verlo de nuevo”, mencionó en conferencia de prensa.

Nicolas Raskin alabó que ‘Memo’ Ochoa tenga el sueño de jugar un Mundial, el sexto para hacer historia Mexsport

Nicolas Raskin alabó que ‘Memo’ Ochoa tenga el sueño de jugar un Mundial, el sexto para hacer historia, “así que es algo bueno para él”.

El seleccionado de Bélgica descartó que siga de cerca la Liga MX, pero sabe que hay buenos jugadores de gran intensidad en la cancha.

Tras empatar 0-0 con Portugal el pasado sábado, México se medirá a Bélgica en lo que será el octavo enfrentamiento en el historial de ambas selecciones.

México vs. Bélgica, el octavo enfrentamiento entre ambas selecciones Mexsport

En el Mundial de México 1970, México venció 1-0 a Bélgica y para la Copa del Mundo de 1986, el Tricolor los superó por 2-1.

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