Irak conquista la Macroplaza antes de enfrentar a Bolivia; guía de canales y horario

Monterrey se ha convertido en una segunda casa para Irak con el público mexicano teniendo simpatía por la selección asiática quienes han tenido que hacer un largo recorrido para buscar uno de los últimos boletos al Mundial 2026, ahora, a unas horas del partido decisivo ante Bolivia la emoción por el encuentro se dejó notar en el centro de la ciudad.

La famosa Macroplaza de Monterrey fue invadida por un grupo de aficionados de Irak, la mayoría de ellos provenientes de Estados Unidos, quienes esperan la victoria para asegurar el regreso de su país a una Copa del Mundo, algo que no sucede desde que estuvieron curiosamente en México 1986.

El representativo de Irak llegó a Nuevo León luego de complicaciones en los visados, problemas que fueron destrabados directamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; pero también tras un largo recorrido en camión para algunos de sus jugadores quienes no podían salir de su nación debido al cierre del espacio aéreo por el conflicto entre Israel e Irán. Originalmente se había solicitado retrasar el encuentro, pero la FIFA se negó a hacerlo.

Más que un boleto en juego

El entrenador de la selección de Irak, Graham Arnold, tiene en claro que carga con las esperanzas de un país que quieren integrar el Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal.

El seleccionador Arnold, quien guio a su natal Australia a Qatar 2022, dijo que es importante que Irak tome al toro por los cuernos. "Lo más importante es que hagamos las cosas bien nosotros mismos. Tenemos que asegurarnos de que nuestra preparación sea correcta y que los jugadores estén en forma y listos. Entonces, iremos por ello", esto en una nota publicada por la Confederación Asiática de Fútbol.

"Puedo decirles que no iremos allí intentando no perder. Cuando estemos en ese campo, daremos a fondo durante 95 o 120 minutos o el tiempo que sea necesario para ganar ese partido", dijo Arnold.

Bolivia, por su parte, viene de vencer a Surinam 2-1 tras remontar un marcador en contra gracias al joven de 18 años, Moisés Paniagua. El cuadro sudamericano no llega al Mundial desde Estados Unidos 1994.

¿A qué hora y dónde ver el Irak vs. Bolivia?

El duelo decisivo se jugará en el Estadio BBVA, que también será sede mundialista.