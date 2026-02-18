Adiós a la multipropiedad en Grupo Pachuca: Arturo Lomelí se encamina a comprar del Club León

El empresario tequilero Arturo Lomelí avanza en gestiones para adquirir al Club León, según reportes de prensa local del Bajío y del columnista David Medrano, en una operación marcada por la presión reglamentaria que pesa sobre el Grupo Pachuca.

La venta del equipo forma parte del compromiso de la Liga MX de eliminar la multipropiedad antes de 2026, acuerdo ratificado por la Asamblea de Dueños el 22 de mayo de 2023. El León comparte propietario con Pachuca, situación que provocó su exclusión del último Mundial de Clubes tras coincidir la clasificación de ambos clubes.

En columnas recientes, Medrano apuntó que Lomelí ya sostuvo acercamientos formales. Medios de León reportan que el precio de salida ronda los 200 millones de dólares. La cifra incluiría franquicia, plantilla, instalaciones de La Esmeralda y el estadio Nou Camp. El objetivo del grupo vendedor es colocar al menos el 51 por ciento de las acciones antes de junio.

La presidencia de la liga, encabezada por Mikel Arriola, ha insistido en que los grupos involucrados deben presentar avances tangibles. Además del caso Pachuca, también enfrentan ajustes corporativos estructuras como Orlegi con Atlas FC y Santos Laguna, y el conglomerado Salinas con Mazatlán FC y Puebla FC.

¿Quién es el comprador potencial?

Lomelí, dueño del Atlético La Paz y reciente inversionista del GD Chaves, ha construido una red que conecta futbol mexicano con plataformas europeas. Su proyecto busca detectar talento joven, formarlo en México y abrir puertas en ligas del continente.

Apodado el Oso en círculos empresariales, Lomelí fundó la marca de tequila Clase Azul y ha participado en movimientos relevantes dentro del futbol nacional. Compró la plaza de Tampico Madero para crear Atlético La Paz y consolidó vínculos con clubes de divisiones inferiores.

Un cambio de era en el Bajío

La posible salida de la familia Martínez marcaría el cierre de un ciclo con títulos de liga y presencia internacional. León ganó torneos de Liga MX y forjó una identidad ofensiva que conectó con su afición. Una nueva administración podría inyectar capital y modificar el mapa deportivo del Bajío.

La negociación sigue abierta. Grupo Pachuca necesita concretar pronto para cumplir con el calendario que exige la FIFA y la Liga MX.