Aficionados del Atlas protagonizan nueva pelea en las tribunas de Liga MX

Atlas enfrentó a Pachuca en la Jornada 6 del Clausura 2026, sin embargo, los aficionados del conjunto Rojinegro protagonizaron una nueva pelea en las tribunas de la Liga MX, enfrentando a la seguridad que protegía la cancha del Estadio Hidalgo.

Luego de perder 3-1 frente a Pachuca en la Bella Airosa, la afición de Atlas comenzó a generar caos en una de las cabeceras del Estadio Hidalgo en el que se encontraban ubicados, por lo que familias y menores se resguardaron en otras zonas del inmueble.

Decenas de seguidores protagonizaron este nuevo incidente que involucra el escudo del Atlas, enfrentándose a los elementos de seguridad y, a pesar de que el problema se mantuvo en la misma zona del Estadio Hidalgo, la tensión que se respiró -una vez más- en las tribunas de la Liga MX hizo que el momento circulara en redes sociales.

Entre los comentarios, se exhorta que la Liga MX aplique el Fan ID para que estos sucesos no regresen más a las tribunas del futbol mexicano, sin embargo, la implementación de esta herramienta va quedando en el olvido conforme pasan los partidos.

Lo que comenzó siendo obligatorio, ahora es una opción más para evadir por parte de los aficionados que acuden cada fin de semana a los estadios de la Liga MX.

Hasta el momento, ninguno de los clubes que disputaron el partido (Pachuca y Atlas), la Liga MX o la FMF se ha pronunciado al respecto, sin embargo, a partir de este momento se espera que las autoridades emitan un comunicado oficial evidenciando estas acciones que no hacen más que generar tensión y desconfianza en los seguidores que acuden a los estadios para disfrutar un simple partido de futbol.

