¿Rumbo a la MLS? James Rodríguez vuela a Estados Unidos para fichar con Minnesota United

La carrera de James Rodríguez sumará un nuevo e interesante capítulo en su vasta trayectoria por el mundo. Tras semanas de especulaciones que lo situaban de regreso en el cono sur, específicamente con el Platense de Argentina, el talentoso mediocampista tomó una decisión radical. A sus 34 años, el ‘10’ de la selección de Colombia se enfila para aterrizar en la MLS y convertirse en el nuevo referente del Minnesota United, equipo que aprovechó las circunstancias para dar un golpe sobre la mesa en el mercado norteamericano.

El propio futbolista alimentó los rumores a través de sus redes sociales, donde dejó entrever que ya vuela con destino a la Unión Americana para cerrar los detalles de su vinculación. Este movimiento no solo responde a un interés económico, sino a una estrategia deportiva fríamente calculada para mantenerse en forma de cara a la gran cita que será el Mundial 2026.

EL CAMINO AL MUNDIAL 2026 Y SU SALIDA DEL LEÓN

La principal razón por la que James Rodríguez aceptó la oferta de ‘The Loons’ radica en la continuidad. Según reportes de expertos en transferencias como Pipe Sierra y Tom Bogert, el cafetalero firmará un contrato a corto plazo. Esta modalidad le permitiría tener los minutos necesarios para convencer a Néstor Lorenzo de que sigue vigente, garantizando su lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026.

Su llegada a la Major League Soccer se facilitó gracias a que el jugador quedó como agente libre. Recientemente, James terminó su relación laboral con el Club León del futbol mexicano, institución donde la directiva y el jugador no alcanzaron un acuerdo para renovar el contrato. A pesar de que su paso por la Liga MX generó mucha expectativa, sus estadísticas finales fueron discretas: disputó 34 partidos, marcó 5 goles y repartió 9 asistencias. Ahora, Minnesota confía en que el ex Real Madrid recupere su mejor versión física tras no jugar un partido oficial desde diciembre de 2025.

MINNESOTA UNITED: EL OCTAVO CLUB EN LA ÚLTIMA ETAPA DE JAMES

Con este fichaje, el conjunto estadunidense se convertirá en el octavo equipo de James David Rodríguez Rubio desde el año 2020. Esta inestabilidad llamó la atención de la prensa internacional, pues el colombiano pasó por ligas de todos los calibres en tiempo récord: desde el Real Madrid y Everton, pasando por el futbol de Qatar y Grecia, hasta sus estancias en São Paulo, Rayo Vallecano y finalmente el Bajío mexicano.

Jamés Rodríguez en un partido con León. Mexsport

El reto en Minnesota no será sencillo. El club se encuentra en plena pretemporada y James tendrá que ponerse a tono físico de inmediato para adaptarse al ritmo dinámico de la MLS. Sin embargo, contar con un histórico ganador de la Champions League en el vestidor le da al club un estatus mediático que pocas franquicias poseen.

La afición de Minnesota ya espera con ansias el anuncio oficial para ver si el colombiano aún conserva esa zurda mágica que lo hizo brillar en Brasil 2014. El futbol de Estados Unidos vuelve a pescar a una estrella mundial en su etapa de madurez, y el tiempo dirá si esta es la última escala previa a su retiro internacional.