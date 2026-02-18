La fiebre por la Selección Mexicana "contagia" a los Cachorros de Chicago con franela a la Tricolor 

La Noche de Herencia Mexicana en Wrigley Field tendrá una edición especial del uniforme diseñada por el artista mexicano-americano Joseph Pérez.

Los Cubs de Chicago se preparan para una noche especial de beisbol y celebración cultural en su icónico Wrigley Field con la Noche de Herencia Mexicana, un evento imperdible para la comunidad latina en Estados Unidos.

El miércoles 20 de mayo, los Cubs se enfrentarán a los Brewers de Milwaukee, pero la la noche se la robará una pieza de colección: una franela de edición especial diseñada para conmemorar el patrimonio mexicano.

El diseño de Sentrock: Arte Mexicano en las Grandes Ligas

La prensa estadunidense destacó que el diseño de este jersey es una colaboración con el aclamado artista callejero mexicano-americano Joseph Pérez, mejor conocido como Sentrock. El artista incorporó patrones tradicionales y simbolismo mexicano en el diseño, llevando una poderosa expresión cultural al diamante de las Grandes Ligas, acaso inspirado en una de las playeras más emblemáticas de la Selección Mexicana.

Playera de México para el Mundial 2026. Especial

Del arte callejero a las Mayores

Nacido en Phoenix, Joseph Pérez vive en el barrio North Lawndale de Chicago y trabaja en un estudio en Pilsen, una comunidad conocida por su arte callejero.

En el sitio Choose Chicago, se destaca que durante más de una década las obras de Sentrock han alegrado los barrios de la Ciudad de los vientos. Desde La Villita hasta el Loop, Edgewater y más allá, muchos de los murales están protagonizados por su personaje emblemático, apodado el Santo de Bird City.

Los Cachorros celebrarán la herencia mexicana. X:@cachorros

“La idea era encontrar la libertad y la vía de escape a través de mi arte”, dice Pérez. “Eso fue un componente importante de este personaje que quería usar una máscara de pájaro, que simboliza esa libertad”.

El artista es un gran aficionado al beisbol. Cortesía: sentrock.com

En una entrevista para Los Angeles Times, el creador señaló: "No tengo que decir que soy mexicoamericano en mi trabajo; siento que esto es simplemente lo que soy”, aunque aclaró que el personaje principal, Saint, es latino. En su sitio web, explica que la máscara de pájaro es “análoga a la humanidad: una persona capaz de encontrar o escapar hacia su libertad al situarse en una realidad diferente”