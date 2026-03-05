¿Adiós a Jardine? El técnico de élite que la afición del América exige en lugar del brasileño

El presente de América arde y la paciencia de la afición llegó a su límite. Lo que parecía una gestión histórica y sólida bajo el mando de André Jardine, hoy se transformó en un mar de dudas y reclamos tras los recientes tropiezos en el torneo local. La reciente derrota frente a Juárez caló hondo en el ánimo de los seguidores, quienes no perdonaron que el equipo sumara su cuarta caída en apenas nueve encuentros, dejando al equipo fuera de la zona de clasificación directa.

André Jardine dirigiendo al América. Mexsport

Ante este panorama gris, la conversación en redes sociales dio un giro radical. Ya no se habla de paciencia ni de procesos de transición; ahora, los aficionados del América eligen al entrenador que debe sustituir a André Jardine para enderezar el rumbo en este 2026. La exigencia en Coapa no admite medianías y el nombre de un viejo deseo del futbol continental volvió a sonar con fuerza.

EL 'MUÑECO' GALLARDO: EL SUEÑO DORADO DE LA AFICIÓN DEL AMÉRICA

El nombre que acaparó las peticiones de los americanistas fue, sin duda, el de Marcelo Gallardo. Tras cerrar su segunda etapa con River Plate, el estratega argentino se encuentra disponible en el mercado, una situación que los fanáticos azulcremas ven como la oportunidad perfecta para dar un golpe de autoridad en la Liga MX. El perfil ganador de Gallardo encaja con la mística de las Águilas, que urge de un revulsivo táctico y mental para recuperar el protagonismo perdido.

La afición del América pide a Marcelo Gallardo. Captura de pantalla

Aunque el currículum de Jardine presume un tricampeonato, el presente del equipo luce desdibujado. Los 11 puntos cosechados hasta ahora mantienen al club lejos de los puestos de privilegio, superados Tigres, el octavo lugar. Para la afición, el ciclo del brasileño mostró señales de agotamiento, y ven en el ‘Muñeco’ la figura de jerarquía necesaria para gestionar una de las plantillas más caras y exigentes del continente.

OTRAS OPCIONES QUE PODRÍAN LLEGAR AL AMÉRICA

Si bien el ex técnico de River Plate lideró las preferencias, no fue el único nombre que surgió en el debate digital. Algunos sectores de la fanaticada mencionaron a figuras de la talla de Ricardo Gareca, cuya experiencia en selecciones y clubes sudamericanos siempre lo posiciona como un candidato serio para cualquier banquillo de peso. Incluso nombres vinculados a la casa, como el de Luis Fuentes, aparecieron en las sugerencias como alternativas para integrar un cuerpo técnico renovado.

Marcelo Gallardo con los brazos en alto. REUTERS

A pesar del clamor popular, la directiva del América todavía no dio señales oficiales de un cese inminente. Sin embargo, la presión social aumentó de forma estrepitosa. El riesgo de quedar fuera de la Liguilla representa un fracaso inadmisible para la institución más ganadora de México. Los seguidores entienden que el cambio en la dirección técnica resultó urgente antes de que el torneo se escape de las manos de forma definitiva. El balón quedó ahora en la cancha de los altos mandos, mientras el nombre de Marcelo Gallardo sigue alimentando la ilusión de un nuevo comienzo en el Estadio Azteca.