Marcelo Gallardo dejará de ser entrenador de River Plate

Marcelo Gallardo, ídolo y técnico con más títulos de River Plate, anunció que dirigirá su último partido al mando del club de la banda roja el próximo jueves, cuando el Millonario enfrente a Banfield en el estadio Monumental por el torneo Apertura del fútbol argentino.

En su segundo ciclo como entrenador de River, que comenzó en agosto de 2024, Gallardo no consiguió levantar una decepcionante campaña de 2025, sin títulos, y actualmente atraviesa un inicio de campaña flojo, con tres derrotas consecutivas en la liga.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos", dijo El Muñeco, visiblemente abatido, en un video publicado a través de las redes sociales del equipo de Buenos Aires.

"Palabras de agradecimiento a este enorme club y a su gente por su amor incondicional, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas", agregó.

Tras brillar en su primera experiencia en el banquillo millonario (2014-22), con 14 títulos, Gallardo registró 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas desde que retornó al cuadro de sus amores en agosto de 2024.

El partido ante Banfield, por la séptima jornada del Apertura, ahora se antoja en una especie de despedida para una leyenda de la casa, que incluso tiene estatua propia en el Monumental.

El jueves, sin embargo, no contará por lesión con dos de sus referentes, Juan Fernando Quintero y Franco Armani, dos de los llamados "héroes de Madrid", el plantel dirigido por El Muñeco que le ganó en el Santiago Bernabéu la Copa Libertadores 2018 a su archirrival Boca Juniors, acaso la mayor alegría de la historia de River.

