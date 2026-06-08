Se acabó la era Efraín Juárez, Pumas anuncia la salida del técnico que los llevó a una final

La etapa de Efraín Juárez al frente de Pumas llegó oficialmente a su fin.

Mediante un comunicado difundido este lunes, el Club Universidad Nacional informó que el entrenador mexicano concluyó su ciclo al frente del primer equipo después de conversar con la directiva sobre su salida.

Después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo", señaló el club en el boletín oficial.

La decisión pone fin a semanas de especulación sobre el futuro del estratega, quien recientemente había llevado a los universitarios hasta la final del Clausura 2026, algo que no conseguían desde años atrás.

La institución añadió que en los próximos días anunciará al nuevo entrenador y presentará los planes deportivos para el Apertura 2026.

Del rescate de un proyecto a una final de Liga MX

Juárez llegó al banquillo auriazul durante el Clausura 2025 para sustituir a Gustavo Lema en un momento complicado para el equipo.

Su primera misión fue reconstruir un proyecto que navegaba entre dudas y resultados irregulares. En aquel torneo logró clasificar al Play In y eliminó a Bravos de Juárez antes de ser frenado por Monterrey en el Estadio BBVA.

Para el Apertura 2025 participó activamente en la construcción del plantel. Bajo su gestión llegaron futbolistas de renombre internacional como Aaron Ramsey y Keylor Navas.

Sin embargo, los resultados no acompañaron completamente al proyecto y los universitarios volvieron a quedarse en la fase de Play In tras caer ante Pachuca.

Los torneos internacionales tampoco dieron resultados

Durante su gestión, Pumas participó en diversos torneos internacionales.

El equipo disputó las ediciones 2025 y 2026 de la Concacaf Champions Cup, además de la Leagues Cup 2025.

En ninguno de esos certámenes logró convertirse en protagonista ni avanzar a las últimas instancias, una situación que mantuvo la presión sobre el cuerpo técnico durante buena parte de su gestión.

El Clausura 2026 cambió la percepción del proyecto

El punto más alto de la era Juárez llegó durante el Clausura 2026.

Después de una primera mitad de campeonato marcada por cuestionamientos y rumores sobre su continuidad, el entrenador encontró estabilidad en su alineación y logró que el equipo se transformara en uno de los más consistentes del torneo.

Pumas alcanzó el liderato de la competencia y avanzó hasta la final, devolviendo la ilusión a una afición que lleva más de una década esperando un nuevo campeonato de Liga MX.

Las lesiones de varios jugadores importantes y la ausencia de Guillermo Martínez, convocado por la selección mexicana, terminaron influyendo en la serie definitiva y el equipo se quedó a las puertas del título.

Aun así, el recorrido permitió que Juárez firmara el mejor resultado del club en los últimos años.

Los números que deja Efraín Juárez

La gestión del técnico mexicano concluye con 59 partidos oficiales dirigidos.

Su balance fue de 22 victorias, 21 empates y 16 derrotas.

Durante ese periodo, los universitarios marcaron 92 goles y recibieron 81, para una efectividad cercana al 49.15 por ciento.

Aunque no logró conquistar un campeonato, Juárez deja como principal legado el subcampeonato del Clausura 2026 y una conexión especial con parte de la afición universitaria, que encontró en el exseleccionado nacional una figura identificada con los colores del club.

También será recordado por sus conferencias de prensa, declaraciones directas y celebraciones efusivas, elementos que lo convirtieron en uno de los entrenadores más mediáticos del futbol mexicano durante su paso por Ciudad Universitaria.

Ahora, Pumas inicia una nueva búsqueda en el banquillo con el objetivo de encontrar al entrenador que logre completar la misión que quedó pendiente: devolverle al club un título de liga que se le niega desde hace 15 años.