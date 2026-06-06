¿Indirecta a Pumas? Efraín Juárez reaparece con polémico mensaje

Tras semanas de especulaciones y negociaciones tensas, el ciclo Efraín Juárez con los Pumas parece haber llegado a su cierre definitivo.

La directiva auriazul y el técnico no lograron ponerse de acuerdo en el proyecto deportivo para el Apertura 2026, particularmente en el armado del plantel. En medio de este panorama, Juárez habría enviado una indirecta que no pasó desapercibida entre los seguidores del club.

Efraín Juárez en el radar de varios equipos de Europa Mexsport

El técnico pareció dejar claro su malestar a través de sus acciones y mensajes, justo cuando el equipo buscaba cerrar la brecha para su continuidad.

¿Efraín Juárez lanza indirecta contra Pumas?

Mediante sus redes sociales, Efraín Juárez compartió una historia en la que fue reconocido como el DT del Torneo Clausura 2026, un gesto que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de interpretaciones entre la afición.

Muchos seguidores interpretaron esta publicación como una clara indirecta hacia la directiva de Pumas, especialmente por los problemas en las negociaciones de renovación.

La indirecta que mandó Efraín Juárez tras la salida de Pumas MEXSPORT

La afición no tardó en especular que Juárez buscaba destacar su valor en el mercado justo cuando su continuidad se desmoronaba.

Para algunos, se trató de un mensaje de cierre, recordando su trabajo mientras señalaba las diferencias internas que terminaron por romper la relación.

Efraín Juárez fuera de Pumas, pese a gran torneo

Efraín Juárez realizó un excelente torneo con Pumas a pesar de contar con un plantel limitado. El estratega logró llevar al equipo a la Final del Clausura 2026, mostrando una identidad clara y competitividad alta en una liga cada vez más exigente.

Su trabajo permitió soñar a la afición con el título tras años complicados. Sin embargo, no consiguió el campeonato y eso pesó en las negociaciones.

Ahora, su salida del club es casi un hecho consumado tras presentar su renuncia, marcando el final de una etapa prometedora pero inconclusa en Ciudad Universitaria. El futuro de Juárez apunta a nuevos retos, mientras Pumas redefine su proyecto.