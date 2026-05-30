Oficial: Pumas sufre dos bajas para el inicio del Apertura 2026 de Liga MX

Los Pumas ya conocen sus primeras complicaciones rumbo al Torneo Apertura 2026. El conjunto universitario no podrá contar con Uriel Antuna y Ángel Rico en el arranque del campeonato, luego de que ambos futbolistas fueran sancionados por la Comisión Disciplinaria tras las expulsiones sufridas en la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.

El equipo dirigido por Efraín Juárez cerró el torneo anterior con una dolorosa derrota frente a La Máquina, que se coronó campeona de la Liga MX. Sin embargo, las consecuencias de aquel encuentro no terminaron con el silbatazo final, ya que dos de sus jugadores recibieron castigos que afectarán el inicio de la próxima campaña.

Antuna y Rico no podrán jugar con Pumas en las primeras jornadas del Apertura 2026 Captura de Pantalla

Antuna se perderá la Jornada 1

Luego de revisar las acciones ocurridas en la Final, la Comisión Disciplinaria determinó suspender a Uriel Antuna por un partido debido a juego brusco grave.

La sanción impedirá que el atacante universitario participe en la primera jornada del Apertura 2026, obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas ofensivas para el debut del torneo.

Ángel Rico recibe castigo más severo

La situación es más complicada para Ángel Rico. El joven mediocampista recibió una suspensión de dos encuentros por la misma causal, por lo que no estará disponible durante las primeras dos fechas del campeonato.

Su ausencia representa un desafío adicional para Efraín Juárez, especialmente considerando la importancia que el futbolista ha ganado dentro de la rotación del equipo auriazul.

Pumas deberá ajustar su plantel

Las sanciones llegan en un momento delicado para los universitarios, que todavía buscan dejar atrás el golpe que significó perder la Final ante Cruz Azul.

Con el calendario oficial del Apertura 2026 por confirmarse, Pumas ya sabe que afrontará el inicio del certamen sin dos elementos de su plantilla, situación que obligará al cuerpo técnico a realizar ajustes desde las primeras jornadas mientras busca comenzar el torneo con el pie derecho.