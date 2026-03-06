Así abrió México la pizarra en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

México explotó rápido a la ofensiva para romper el cero en el primer duelo del Clásico Mundial de Beisbol 2026, ante Gran Bretaña, en actividad del Grupo B. Nacho Álvarez Jr se voló la barda con un batazo entre los jardines izquierdo y central del Estadio Dalkin Park.

El home run llegó en la segunda alta. En la lomita, Jack Anderson mandó su lanzamiento para que Nacho Álvarez Jr mandara su batazo con una velocidad de 92 mph. El seleccionado de México recorrió las almohadillas con gran felicidad, que marcó el 1-0 sobre Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Nacho Álvarez Jr conectó un cuadrangular en la alta de la segunda entrada Reuters

Al concretar la carrera, Nacho Álvarez Jr, oriundo de Fontana, California, se persignó y levantó los brazos en lo alto, para después enfundarse la máscara del personaje de la película “Nacho libre”, mientras era felicitado por sus demás compañeros de la selección de México.

El pasado 24 de febrero, la Comisión de Selecciones Nacionales informó que Nacho Álvarez Jr se integró a la selección de México en sustitución de Ramón Urías, quien firmó con los Cardenales de San Luis. La salida en el roster para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 fue una decisión que tomaron en conjunto todas las partes involucradas.

Nacho Álvarez Jr celebró con la máscara de 'Nacho Libre' Reuters

Nacho Álvarez Jr debutó en Ligas Mayores un 22 de julio de 2024 y ha pasado dos años con Atlanta, además de cuatro campañas de experiencia en las sucursales de los Bravos.

México tratará de emular o mejorar el tercer lugar que consiguió en el Clásico Mundial de Beisbol 2025.

EL CALENDARIO DE MÉXICO EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL 2026: