Monterrey despide a Anthony Martial: Crónica de un error millonario y un rotundo fracaso en Liga MX

Rayados se estrelló con su triste realidad al optar por rescindir el contrato de Anthony Martial al reconocer con esta costosa decisión que la búsqueda por su delantero francés de época -emulando lo que hizo Tigres con la firma hace más de una década de André-Pierre Gignac- resultó ser un fracaso.

Una veintena de partidos y un gol fueron lo que dejó Martial en su breve paso por Rayados, desde que fue anunciado el 12 de septiembre del año pasado. Se convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados de la Liga MX con una ficha por temporada de cuatro millones de dólares, y se va dejando un golpe en las finanzas del club, que prefirió pagarle un finiquito a que completara su contrato hasta el final del año futbolístico de 2027.

En una caótica temporada de los regios, en la que quedaron fuera de la liguilla pese a contar con una de las plantillas más onerosas, Martial fue el reflejo de la decadencia. Su lento periodo de adaptación, lesiones que lo alejaron del campo y ser separado varias semanas del torneo Clausura 2026 debido a temas disciplinarios abrieron la brecha para que fuera despedido.

El último partido de Anthony Martial con los Rayados fue ante León el 14 de febrero de 2026. Mexsport

Martial debutó hasta la novena jornada del pasado torneo Apertura, en el que se fue en blanco como goleador. En el Clausura que está por comenzar su liguilla jugó cinco de las primeras seis fechas celebrando su único tanto ante Mazatlán. El 14 de febrero sufrió una dislocación de hombro que lo alejó de los campos, pero fue su actitud la que hizo que no volviera a saltar a un campo vestido de rayado.

La apuesta francesa de los regios, que llegó de Europa después de ir en un claro detrimento de calidad en sus equipos, fue un fracaso rotundo cuando se compara con la que hace una década hicieron sus vecinos con Gignac, quien terminará al final de este campeonato su etapa con los felinos como su máximo anotador histórico (222) y cinco veces campeón de liga.