Récord en la NBA: los Knicks ganan por diferencia de 51 puntos y van a las semifinales del Este

Los Knicks de Nueva York superaron la primera ronda de los playoffs de la NBA con una exhibición de dominio absoluto que rozó los récords históricos. El equipo de la Gran Manzana aniquiló 140-89 a domicilio a los Halcones de Atlanta en el Juego 6, sellando la serie con un contundente global de 4-2. La victoria por 51 puntos es una paliza histórica.

La actuación de los Knicks en el State Farm Arena de Atlanta fue una demostración de poder de principio a fin, dejando varios registros para la historia de la postemporada de la NBA. La quinteta de Nueva York se fueron al vestuario con una ventaja de 47 puntos (83-36), estableciendo un nuevo récord para la mayor diferencia en una primera mitad de un partido de playoffs en la historia de la NBA.

A la vuelta del descanso, los Knicks extendieron su ventaja a un máximo de 61 puntos (101-40) a mitad del tercer cuarto. Esta es una de las mayores ventajas vistas en un juego de postemporada en décadas. El marcador de 140 puntos se convirtió en la mayor cantidad anotada por la franquicia en un partido de playoffs en toda su historia. Además, la diferencia final de 51 se quedó a siete tantos de la mayor paliza en la historia de los playoffs, que se mantiene en 58 puntos (establecida por los Nuggets en 2024).

Completamente humillados ante su público, los Halcones vieron cómo su temporada llegaba a un final abrupto y doloroso. OG Anunoby fue el catalizador del ataque neoyorquino, siendo el máximo anotador del juego con 29 puntos y siete rebotes. De estos, 26 puntos llegaron en una frenética primera mitad, en la que el alero casi supera en puntos al equipo de Atlanta en el primer cuarto (Anunoby con 14 frente a los 15 de los Hawks). A lo largo de la serie, Anunoby promedió 21 puntos con un 61% de efectividad en tiros.

Anunoby fue el máximo anotador del juego, con 29 puntos. Reuters

Karl-Anthony Towns sumó un triple-doble con 12 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Este fue su segundo triple-doble en la serie, demostrando su papel como facilitador. Towns no anotó su primer tiro de campo hasta el tercer cuarto, cuando los Knicks ya ganaban por 61 puntos.

Con una diferencia tan amplia marcada desde el temprano, el partido encontró un momento de tensión en el segundo cuarto cuando el centro de los Knicks, Mitchell Robinson, y el guardia de los Hawks, Dyson Daniels, fueron expulsados tras un altercado físico cerca de la canasta, el cual requirió la intervención de compañeros y entrenadores.