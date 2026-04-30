El peor colapso del deporte: Mets convierten 382 millones en ruina y firman el peor récord de MLB

El dinero no compra la felicidad, pero en Queens, tampoco compra carreras. Los Mets de Nueva York han transformado una inversión faraónica de 382 millones de dólares en el hazmerreír de las Grandes Ligas. Lo que debía ser una marcha triunfal hacia octubre se ha convertido en un funeral de lujo en el Citi Field. Con un récord de 10-21, el equipo de Steve Cohen no sólo es el peor de la Gran Carpa; es un monumento a la ineficiencia que desafía cualquier lógica contable.

La caída libre tuvo su punto más crítico en una racha de 12 derrotas consecutivas durante abril, una hemorragia que evocó los fantasmas de la desastrosa temporada de 2004. En ese lapso, la ofensiva de los metropolitanos fue un desierto con un promedio de 1.83 carreras por encuentro. Ver un roster de alto calibre ser barrida en casa por los Rockies de Colorado es el equivalente a ver un incendio en una bóveda bancaria. El valor se evapora mientras el dueño Steve Cohen sólo observa.

Una rotación de cristal

El colapso no se limita a la caja de bateo. El pitcheo, que se proyectaba como la columna vertebral del equipo, ha resultado ser de cartón. Dylan Cease, el brazo de los 150 millones de dólares, ha entregado dividendos que rozan la insolvencia. Aquel perfil de lanzador de élite parece hoy un recuerdo borroso de hace dos temporadas, dejando a la directiva con la duda metódica de si compraron una realidad sostenible o simplemente pagaron el precio de un espejismo.

Carlos Mendoza, el mánager sentado sobre un barril de pólvora, enfrenta ahora el dilema de la confianza. David Stearns y Steve Cohen deben decidir si el timonel venezolano es el arquitecto del naufragio o simplemente el capitán de un barco que ya venía con grietas desde el astillero. La presión en la División Este no da tregua con Atlanta marcando el paso, los Mets están a un paso de que la fecha límite de cambios sea una ventana para vender.es

Caen sus posibilidades de playoffs

Las matemáticas son tan crueles como los abucheos en Nueva York. FanGraphs, que inició la temporada dándole a los Mets un generoso 79.5 por ciento de probabilidades de postemporada, ha visto cómo esa cifra se desmorona por debajo del 40%. Mayo ya no es de ajuste; es un mes de supervivencia.

Si los Mets no logran ganar 20 de sus próximos 30 encuentros, la temporada 2026 será recordada no por sus jugadas, sino por sus facturas. El equipo diseñado para el corto plazo se está quedando sin tiempo, y en la capital del mundo, nadie tiene paciencia para ver cómo 382 millones de dólares se hunden lentamente en el río Flushing sin haber dado pelea. El béisbol, en su forma más cínica, nos recuerda que el cheque más grande no siempre batea el jonrón más largo.

Mets pierde a pesar del bat de Soto

CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada que puso a su equipo arriba en el marcador y los Nacionales de Washington vencieron a los Mets 5-4 este jueves. Mets llegó a 17 derrotas de sus últimos 20 encuentros.

James Wood le robó un jonrón a Juan Soto con una espectacular atrapada en el muro del jardín derecho en la primera entrada, y Washington dejó a los Mets con un récord de 10-21, el peor de las Grandes Ligas. El porcentaje de victorias de Nueva York, .323, hasta abril, es el cuarto más bajo, solo superado por los inicios de 1962 (3-13), 1964 (2-10) y 1981 (4-10).

Nueva York, que comenzó la temporada con la nómina más alta de las Grandes Ligas, de 358,4 millones de dólares, tuvo un balance de 3-6 en su serie en casa y se dirigió a California para una gira de nueve partidos.