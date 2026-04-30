Comienza la polémica antes del partido: Santander dirigirá el América vs. Pumas del domingo

El choque entre América y Pumas ya comenzó con polémica sin que el balón ruede en el campo, después de que la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol tuvo a bien darle la encomienda del partido a Luis Enrique Santander, colegiado que el fin de semana pifió como responsable de la sala del VAR, al no avisar que se repitiera un penal a favor de América ante Atlas, acción en detrimento de los azulcremas.

Las Águilas perdieron 1-0 ante los rojinegros en ese choque de la jornada 17, que los dejó en la octava posición perfilados para enfrentarse a Pumas.

En el minuto 25 del América vs. Atlas, el brasileño Raphael Veiga ejecutó un penal que fue atajado por el portero colombiano Camilo Vargas. Las repeticiones televisivas mostraron que Vargas tenía ambos pies por delante de la línea de gol en el instante preciso del disparo, en violación al reglamento.

De acuerdo con la Regla 14 de la IFAB, el portero debe mantener al menos parte de un pie sobre la línea de gol hasta que se ejecute el penal. Si avanza e influye en el resultado, y el balón no entra, debe repetirse el cobro.

Lo más grave fue que desde el VAR se le pidió al árbitro central Víctor Cáceres que no reanudara para poder revisar la infracción del arquero. Pese a ello, Cáceres hizo caso omiso y permitió que se continuara jugando, imposibilitando al videoarbitraje intervenir.

Cáceres fue informado de que quedaba fuera de la Liguilla del Clausura 2026 como consecuencia directa de ese error de procedimiento. El silbante fue enviado a vacaciones anticipadas y no volverá a dirigir en Liga MX hasta el Apertura 2026.

De haber conseguido el empate o la victoria con la repetición del penal, las Águilas habrían clasificado en sexto lugar, enfrentando a Cruz Azul en lugar de Pumas, y el Atlas podría haber quedado fuera de la fase final en favor de equipos como Tijuana.

La designación de Santander como árbitro central del Clásico Capitalino no ha estado exenta de críticas, dado que como encargado del VAR en ese partido no intervino para corregir la acción. La comisión respaldó su nombramiento al considerar su experiencia para dirigir encuentros de alto perfil.