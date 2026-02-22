Abierto de Acapulco frena los rumores de suspensión tras caída de 'El Mencho'

El Abierto Mexicano de Tenis 2026, en Acapulco, se mantiene firme y continuará sus actividades confirme a lo planeado pese a las versiones de la suspensión del evento; la Primera Ronda arranca este lunes 23 de febrero.

Alzando la voz ante diversas versiones que comenzaron a circular en medios de comunicación y redes sociales, el Abierto Mexicano de Tenis 2026 fue contundente e informó que toda la programación se mantiene conforme a lo publicado en días anteriores.

“El Abierto Mexicano informa que es falso el comunicado que circula en algunos medios y redes sociales sobre la supuesta cancelación del evento debido a temas de seguridad en Jalisco”.

Rodrigo Pacheco es el mexicano que ya cuenta con su boleto para la Primera Ronda del Abierto Mexicano de Tenis 2026. X: @AbiertoTelcel

De igual manera, el órgano rector del evento aseguró que esto no significa que hagan caso omiso a la grave situación que se vive en México, por lo que se mantendrán en constante comunicación con cada una de las entidades correspondientes para seguir los pasos necesarios y resguardar la seguridad de cada uno de los jugadores y aficionados.

“El evento continúa conforme a lo programado y a la operación del torneo que se desarrolla con normalidad. Nos mantenemos en coordinación y comunicación permanente con las autoridades federales, estatales y municipales, bajo los protocolos de seguridad establecidos”.

Finalmente, pidiendo que se mantengan informados a través de los canales oficiales de comunicación, el Abierto Mexicano de Tenis a celebrarse en Acapulco busca un nuevo campeón, mismo por el que contenderá el mexicano Rodrigo Pacheco.

“Agradecemos a medios de comunicación, patrocinadores y público que nos acompaña verificar cualquier información únicamente a través de fuentes oficiales”.

BFG