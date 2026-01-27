Anuncian jugadores del AMT 2026; Zverev encabeza la lista

La organización del Abierto Mexicano de tenis anunció a los jugadores que competirán este año en Acapulco, Guerrero; Alexander Zverev encabeza el listado, mientras que Juan Martín del Potro visitará el puerto como embajador.

Del top-10 de la ATP, el mejor sembrado que jugará el AMT (21-28 de febrero) será el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo. Le siguen el italiano Lorenzo Musetti (ranking 5), el australiano Alex de Miñaur (6) y el estadounidense Ben Shelton (7).

Mientras que Rodrigo Pacheco es el único mexicano confirmado, aunque queda abierta la posibilidad que un compatriota lo acompañe en la modalidad de dobles.

También fue confirmada la presencia de Juan Martín del Potro. El argentino será embajador del AMT y estará muy de cerca con los aficionados en una de las nuevas actividades del evento, el "Mextenis Talks!".

Respecto a premios, la bolsa económica será de 2 millones 700mil dólares, una de las más altas del ATP 500 respecto a los eventos de Medio Oriente.

La lista de competidores la conforman también Casper Ruud, Alejandro Davidovich Fokina, Flavio Cobolli, Cameron Norrie, Brandon Nalashona, Valentin Vacherot, Frances Tiafoe, Corentin , Gabriel Diallo, Daniel Altmaier, Grigor Dimitrov, Nuno Borges, Marcos Giron , Sebastián Korda, Aleksandar Kovacevic, Miomir Kecmanovic, Terence Atmane, Samir Dzumhur y Gael Monfils.

A Juan Martín del Potro no tardamos en convencerlo, está muy entusiasmado porque es una actividad que ha desarrollado en Buenos Aires y también le sonó bien esa idea de hacerlo acá, en México fue campeón (2018), ya estamos esperando por unos tequilas".

Estaremos haciendo varias actividades en el Mextenis Talks para presentarlo al público, compartir con él su vida, estaremos con él en las transmisiones. Le haremos su homenaje, estará también jugando en la actividad de golf", dijo Álvaro Falla, director del AMT.

Por otro lado, en el calendario de actividades se anticiparon dos actividades especiales: primer congreso de entrenadores de tenis (del 23-25 de febrero), con Nico Pereira, Leo Lavalle, Edgar Giffening, David Witt y Pedro Clar.

Y como segunda novedad, se impulsará el tenis con la Cantera Conade, un torneo juvenil.

En resumen, nla agenda Rumbo al Abierto se conforma de la siguiente manera: Qualy (sábado 21 de febrero), Trote Acapulco (domingo 22), Mextenis Talks!, con la participación de Juan Martín del Potro (23-27), Amstel Ultra Terraza (26-28), Torneo Golf Mazda (viernes 27) y Concierto de Clausura, con el grupo Moenia (sábado 28).

Geoffrey Fernández, director operativo de Mextenis y CEO del Abierto de los Cabos, agregó la importancia de hacerle llegar el tenis y los torneos en México a las nuevas audiencias.