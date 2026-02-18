Abierto Mexicano de Tenis 2026: Cómo ver todos los partidos y lista de participantes 

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 iniciará el próximo sábado con la ronda de clasificación y, aunque el italiano Lorenzo Musetti confirmó su baja, por segundo año consecutivo, como consecuencia de su estado físico, el listado de participantes cuenta con al menos otros cuatro tenistas dentro de la elite de la clasificación de la ATP.

El sembrado número uno será Alexander Zverev (campeón de 2021) quien cayó en el Abierto de Australia ante el español Carlos Alcaraz. El ganador del 2023 y 2024, Alex De Minaur también participará.

La organización entregó dos wildcars; una para el mexicano Rodrigo Pacheco, actual número 228 del mundo, y otro para el francés Gael Monfils, esto en su gira de retiro.

Los partidos iniciarán el sábado 21 de febrero con la ronda de clasificación y seguirán el domingo con la misma instancia antes de que el lunes inicie la competencia del cuadro principal desarrollándose en la Arena GNP Seguros de Acapulco.

¿Cómo ver el Abierto Mexicano de Tenis 2026?

Toda la transmisión del Abierto Mexicano de Tenis 2026 será transmitido por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Algunos partidos también serán transmitidos por los servicios de ESPN en la televisión de paga.

Calendario del Abierto Mexicano de Tenis 2026

Sábado 21 de febrero – Qualy – 17:00 h.

Domingo 22 de febrero – Qualy – 18:00 h.

Lunes 23 de febrero – 1a. ronda – 18:00 h. – 18:30 h.

Martes 24 de febrero – 1a. ronda – 18:00 h.

Miércoles 25 de febrero – 2a. ronda – 18:00 h.

Jueves 26 de febrero – 4tos. de final – 18:00 h.

Viernes 27 de febrero – Semifinales – 18:30 h. – 19:00 h.

Sábado 28 de febrero – Finales – 18:30 h.

Lista de participantes del Abierto Mexicano de Tenis 2026

3 - Alexander Zverev (ALE)

6 - Alex De Minaur (AUS)

7 - Ben Shelton (EEUU)

13 - Casper Ruud (NOR)

14 - Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

22 - Flavio Cobolli (ITA)

27 - Cameron Norrie (GBR)

30 - Brandon Nakashima (EEUU)

31 - Valentin Vacherot (MON)

34 - Frances Tiafoe (EEUU)

37 - Corentin Moutet (FRA)

41 - Gabriel Diallo (CAN)

44 - Daniel Altmaier (ALE)

45 - Grigor Dimitrov (BUL)

46 - Nuno Borges (POR)

51 - Marcos Giron (EEUU)

52 - Sebastian Korda (EEUU)

56 - Aleksandar Kovacevic (EEUU)

60 - Miomir Kecmanovic (SRB)

64 - Terence Atmane (FRA)

66 - Damir Dzumhur (BIH)

67 - Arthur Cazaux (FRA)

WC - Gael Monfils (FRA)

WC - Rodrigo Pacheco (MEX)