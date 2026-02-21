Cuadro completo y fechas del Abierto Mexicano de Tenis 2026

El Abierto Mexicano de Tenis 2026 comenzó su actividad este sábado 21 de febrero, definiendo el cuadro y los cruces que se darán hasta la Final del certamen celebrado en Acapulco; conoce los partidos, mexicanos en acción y las fechas más importantes.

Con Rodrigo Pacheco enfrentando a Flavio Cobolli con la intención de dar el paso hacia los Octavos de Final, México recibirá un total de 31 partidos -considerando desde la Primera Ronda- para conocer a su nuevo campeón.

A falta de 4 tenistas para la Primera Ronda, Rodrigo Pacheco es el único mexicano en el AMT 2026. X: @AbiertoTelcel

Cuadro parte alta / Abierto Mexicano de Acapulco 2026

Alexander Zverev, mejor preclasificado para el AMT2026, se encuentra como el máximo favorito para instalarse en la Final, mientras que Rodrigo Pacheco es el único mexicano que -de momento- luce en esta parte del cuadro:

1. Alexander Zverev Vs Corentin Moutet.

2. Tristan Schoolkate Vs Miomir Kecmanovic.

3. Terence Atraen Vs Grigor Dimitrov.

4. Rafael Jodar Vs Cameron Norrie.

5. Casper Ruud Vs rival por confirmar.

6. Adrian Mannarino Vs Eliot Spizzirri.

7. James Duckworth Vs Dalibor Svrcina.

8. Rodrigo Pacheco Vs Flavio Cobolli.

La Arena GNP Seguros de Punta Diamante en Acapulco es la sede del AMT 2026. X: @AbiertoTelcel

Cuadro parte baja / Abierto Mexicano de Acapulco 2026

Con nombres como los de Frances Tiafoe, Gael Monfil y Alex De Minaur como máximos favoritos para llegar a Semifinales e instalarse en la contienda por el título, estos son los ocho partidos de este lado del cuadro:

9. Frances Tiafoe Vs Nuno Borges.

10. Adam Walton Vs Aleksandar Kovacevic.

11. Sebastian Korda Vs Matia Bellucci.

12. Daniel Altmaier Vs Alejandro Davidovich-Fokina.

13. Valentin Vacherot Vs rival por confirmar.

14. Damir Dzumhur Vs Gael Monfils.

15. Brandon Nakashima Vs rival por confirmar.

16. Alex De Minaur Vs rival por confirmar.

Fechas del Abierto Mexicano de Tenis 2026

El AMT500 contará con una semana de actividades en la Arena GNP Seguros de Punta Diamante en Acapulco, estas son todas las fechas importantes del certamen a disputarse en México.

Ronda preliminar: sábado 21 de febrero.

Primera ronda: a partir del domingo 22 de febrero.

Octavos de Final: miércoles 23 de febrero.

Cuartos de Final: jueves 24 de febrero.

Semifinal: viernes 25 de febrero.

Final: sábado 26 de febrero.

BFG