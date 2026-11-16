Exigen frenar subasta de óleo de Frida Kahlo en la casa Christie’s, en Nueva York

Integrantes del colectivo Defendamos la Colección Gelman expusieron ayer su preocupación ante la subasta de la pintura Congreso de los pueblos por la paz (1952), de Frida Kahlo (1907-1954), que la casa Christie’s, en Nueva York, ofrecerá mañana en la Subasta nocturna del siglo XX, con un precio estimado de entre dos y tres millones y medio de dólares.

Dicha obra, ubicada en el lote 72A, forma parte del legado que Diego Rivera dejó al pueblo de México, en 1957, expresó el colectivo, por lo que exigió a las autoridades culturales intervenir para impedir su venta.

Esto, debido a que la procedencia de la pintura ha sido documentada ampliamente por Hilda Trujillo, quien encabezó los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul.

frida kahlo

De acuerdo con Trujillo, Rivera elaboró un inventario detallado, compuesto por cientos de folios, de todos los objetos y muebles que se encontraban en la Casa Azul cuando decidió constituir el fideicomiso que debía velar por ellos y que quedó bajo la tutela del Banco de México.

“Y en ese inventario aparece claramente registrada la pintura al óleo sobre masonite Congreso de los pueblos por la paz”, aseveraron los integrantes del colectivo a través de un comunicado compartido a Excélsior.

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Dicho listado original, recordaron, “está notariado y establece que ‘bajo ningún motivo ni pretexto’ los objetos del patrimonio podrían ser extraídos de los recintos, lo que implica que dichas obras no podrían salir (de la Casa Azul) ni siquiera para exposiciones ni bajo ninguna otra circunstancia, como afirmó Hilda Trujillo (Excélsior 02/04/2025).

Pese a todo, dicha obra salió del recinto, llegó a manos de una galerista en Nueva York y, tras varias transacciones y una subasta, pasó a manos privadas, que hoy la ofertan a través de Christie’s.

Sin embargo, el colectivo advirtió: “La subasta de esta obra, que pertenece al pueblo de México, no puede llevarse a cabo, es indignante que las autoridades lo permitan”.

Colectivo observa inacción por parte del INBAL

El colectivo Defendamos la Colección Gelman recordó que, en 2025, Hilda Trujillo cuestionó qué acciones había emprendido el INBAL para proteger dichos bienes que cuentan con declaratoria de Monumento Artístico de la Nación.

Investigación de Hilda Trujillo sobre sustracción de obra de Frida Kahlo. Cortesía Hilda Trujillo

“Para el colectivo, la respuesta es contundente: ninguna. A pesar de la denuncia puntual de la exdirectora, el INBAL no ha tomado medida alguna”, expresaron.

Y agregó: “El colectivo considera que, en el mejor de los casos, la directora del INBAL (Alejandra de la Paz) actúa de manera indebida por omisión, como lo habría hecho en el caso de la Colección Gelman, cuando dio su firma para que Santander otorgara el préstamo con el que Marcelo Zambrano pagó la deuda que tenía con Sotheby’s por la compra de la colección”.

Y abundó: “En el caso de la obra de Kahlo, las autoridades se hacen de la vista gorda”, ante lo que señalan como un claro delito contra la propiedad de la nación.

Acusan sustracción de obra de la Casa Azul

El 2 de abril de 2025, la promotora cultural Hilda Trujillo reveló una investigación documental que expuso la sustracción de al menos dos óleos y ocho dibujos de la pintora mexicana Frida Kahlo, así como de 12 páginas del diario de la artista, que fueron arrancadas, los cuales deberían encontrarse bajo resguardo del Museo Frida Kahlo Casa Azul, en Coyoacán.

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Dicha extracción, dijo Trujillo, es relevante debido a que el conjunto artístico formaba parte del acervo que Diego Rivera donó a la Nación, en 1955, pese a lo cual estos óleos y dibujos se encuentra en colecciones privadas de Estados Unidos, y las páginas del diario siguen desaparecidas.

Los óleos reportados fueron: Frida en llamas (1954) y Congreso de los pueblos por la paz (1952), éste último vendido a la colección Mary-Anne Martin, en Sotheby’s, por 2.6 millones de dólares, los cuales inexplicablemente salieron de la Casa Azul.

La Casa Azul de Coyoacán fue hogar de diversos perros que acompañaron los días de Frida Kahlo. Foto Especial La artista mexicana fotografiada en la Casa Azul

De acuerdo con un texto del historiador Luis-Martín Lozano, Frida Kahlo pintó Congreso de los pueblos por la paz en el otoño de 1952, “cuando su salud se encontraba en un estado especialmente delicado y pintar representaba un reto particular.

“Sin embargo, encontró el estímulo necesario en sus luchas ideológicas y realizó la obra con la convicción de participar en el Congreso de los Pueblos por la Paz que se celebraría en Viena ese año, al que pretendía asistir junto con Diego Rivera”, escribió.

Además, destacó que esa pequeña pintura “tiene un expresionismo inusual debido a sus tonos cromáticos ácidos y a las pinceladas lúdicas y gestuales de Kahlo”.

A finales de los años 60 del siglo XX el movimiento mexicano en Estados Unidos adoptó a Frida Kahlo como símbolo de orgullo cultural. Foto: Elizabeth Velázquez.

A esto sumó “una profunda angustia transpuesta en la formación de cada una de las letras, como si fueran raíces enfermizas que brotaran del árbol en el centro de la composición. Como en una visión dantesca, Kahlo imagina el horror de un apocalipsis nuclear; dos explosiones se materializan en el horizonte del paisaje, elevándose en una nube de fuego y destruyendo todo rastro de civilización”, observó el especialista.

El INBAL asegura que la pieza fue donada por Frida Kahlo

Luego de que se diera a conocer la solicitud de frenar la subasta de un cuadro de Frida Kahlo anunciada por Christie’s para mañana, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que dirige Alejandra de la Paz, envió una nota informativa a Excélsior, en la que aseguró que dicha obra fue donada por la artista antes de la declaratoria que protege su legado.

La pintura 'Congreso de los pueblos por la paz' (1952), de Frida Kahlo. Tomada de Christie’s

“En relación con la subasta anunciada por Christie’s para el 17 de noviembre de 2026 en Nueva York, el INBAL informa que Congreso de los pueblos por la paz, pintura realizada por Frida Kahlo en octubre de 1952, fue donada por la artista en vida y salió de México antes de la declaratoria de monumento artístico de su obra”.

Incluso, aseguró que, “de acuerdo con el historiador del arte Luis-Martín Lozano, quien colaboró en la catalogación de la pieza para Christie’s, Frida Kahlo pintó el cuadro para el Congreso de la Paz y se la donó”.

La documentación de la época, argumentó el INBAL, “identifica al Congreso como propietario de la obra”.

La infidelidad de Diego Rivera con Cristina Kahlo fue la traición que más afectó emocionalmente a Frida. Cortesía

Incluso, “Lozano señala que Diego Rivera la llevó a Viena a finales de 1953, según consta en las memorias de Emma Hurtado. La obra también está documentada en el libro de Raquel Tibol Frida Kahlo: Crónica, testimonios y aproximaciones (CDMX, 1977), donde se reproduce en la lámina 17.

Finalmente, expuso que “el decreto que declaró monumento artístico la obra de Frida Kahlo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de julio de 1984. En casos anteriores, el INBAL ha precisado que la prohibición de exportación definitiva se aplica a las obras que se encontraban en territorio nacional al publicarse la declaratoria del 25 de julio de 1984”.