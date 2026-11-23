La editorial Espinas publica Inés, de Elena Garro, considerada una de las novelas más radicales de la narrativa mexicana del siglo XX, en la que indaga en la naturaleza del mal y la crueldad.

El volumen, que será presentado el 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Librería Gandhi Mauricio Achar, incluye una amplia introducción de Patricia Rosas Lopátegui.

De acuerdo con la editorial, la trama sigue a Inés, una joven que es secuestrada y arrastrada hacia un círculo de rituales crueles y violencia despiadada.

Para elaborar esa experiencia del horror físico y simbólico, la autora echa mano de un realismo turbio y sin concesiones, recordando que el verdadero espanto radica en la cotidianidad e indiferencia de la injusticia humana.

Concebida originalmente, en 1963, como un relato, fue reelaborado por la autora 12 años después, en París.

Sin embargo, fue hasta 1995 que Garro la publicó por primera vez, donde es posible advertir cómo evitó encasillarse en las coordenadas del realismo mágico —que entonces no era concebido como tal— o del lirismo, para mostrar un dominio de la tensión dramática y la economía verbal.

De acuerdo con Rosas Lopátegui, la lectura de Inés es indispensable para dimensionar el verdadero alcance de la escritora dentro del canon de la literatura en español.