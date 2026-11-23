Compilan 18 retratos íntimos de artistas consagrados que han vivido en México, como Vicente Rojo (1932-2021), Joy Laville (1923-2018), Gilberto Aceves Navarro (1931-2019), Jan Hendrix, Graciela Iturbide y Lourdes Almeida, entre otros, como parte del libro Retrato en voz alta. Volumen II, con fotografías y textos de Allan Fis e Irma Zermeño, respectivamente.

El volumen, que ya se encuentra en librerías, “incluye las conversaciones realizadas en la última década con la idea de explorar la parte más humana de los creadores, sus dolores, sus heridas, inquietudes, ilusiones y fantasías, es decir, aspectos que pocas veces comparten”, dice a Excélsior Irma Zermeño.

La idea, abunda la escritora y pintora, es mostrar un lugar más íntimo de estos artistas, es decir, un retrato que permita al lector conocer sus miedos, su idea sobre el erotismo, los paraísos artificiales, las pérdidas, los duelos y cómo viven la idea de la muerte, así que este volumen, al igual que el anterior, busca convertirse en un archivo.

Por su parte, Allan Fis, fotógrafo y artista visual, explicó que este proyecto nació hace dos décadas, con la idea de conocer a los artistas desde un punto de vista diferente, de esa parte humana y mortal de gente reconocida.

El artista Vicente Rojo (1932-2021) forma parte del libro 'Retrato en voz alta. Volumen II', con fotografías de Allan Fis y textos de Irma Zermeño. Cortesía Allan Fis/ Irma Zermeño

Pero más allá de sólo conocerlos, la intención es acercarnos y tener acceso a sus zonas de creación, a sus estudios o casas, donde no reciben a nadie, porque son sus espacios exclusivos o restringidos; son sus cuevas, sus guaridas. Y estar ahí siendo testigos de su proceso creativo para luego darle acceso al lector a esa intimidad física de su espacio, de su mente y sus sentimientos”, abunda Fis.

¿Son entrevistas que se han tardado en ver la luz?, se le pregunta a Allan Fis. “El primer tomo nos llevó 10 años y el segundo, cerca de 13 años. Sin embargo, me parece que es un documento histórico que congela el tiempo en ese instante, el cual nos permite conocerlo y no se descontextualiza ni se vuelve viejo, es decir, no caduca porque es un testimonio de esa época y de sus vidas.

Sin embargo, tampoco buscamos contar su historia completa porque no es un apunte biográfico, pero sí nos da una ventanita a ese espacio en ese momento y si lo lees hoy o dentro de 15 años, creemos que seguirá siendo relevante”, asegura.

¿Qué une a este conjunto de artistas?, se le inquiere a Irma Zermeño. “Lo que los une es que, sin excepción, han dedicado su vida exclusivamente al arte con una constancia indiscutible, que son carreras de éxito, aunque su lenguaje, su técnica y su personalidad sean distintos.

Joy Laville (1923-2018) forma parte del del libro 'Retrato en voz alta. Volumen II', con fotografías de Allan Fis y textos de Irma Zermeño. Cortesía Allan Fis/ Irma Zermeño

Algo que también tienen en común, creo yo, es la sangre del artista, que implica mucho riesgo y arrojo. Porque el artista es alguien que se avienta a crear con gran determinación y certeza, pero sin saber si expondrán en París o en el barrio en que viven, si será un éxito económico o no. Pienso que ese arrojo y ese salto al abismo es una constante en todos los artistas y es un hilo que los une”, asegura.

Damián Ortega (CDMX, 1967)) forma parte del libro 'Retrato en voz alta. Volumen II', con fotografías de Allan Fis y textos de Irma Zermeño. Cortesía Allan Fis/ Irma Zermeño

¿Qué tipo de retrato buscó en este proyecto?, se le inquiere a Fis. “Claro que hacemos la tarea y sabemos mucho sobre ellos, a partir de lo que es público. Yo me baso más en su personalidad y en lo que dejan entrever a partir de su obra.

Aunque, la verdad es que (al momento de tomar la fotografía) se improvisa de acuerdo a la persona real. Yo no soy un fotógrafo documental, pero estos retratos creo que sí caen en ese ámbito”, apunta.

Compilan 18 retratos íntimos de artistas consagrados que han vivido en México como parte del libro 'Retrato en voz alta. Volumen II', con fotografías de Allan Fis y textos de Irma Zermeño. Cortesía Allan Fis/ Irma Zermeño

De entre los artistas incluidos, Zermeño destaca el diálogo que sostuvieron con Joy Laville.

Ella vivía en Morelos y a lo largo de la charla hubo un momento muy emotivo al hablar de Jorge Ibargüengoitia, (su pareja) cuando habló del avioncito que pintaba en todas sus obras y que es el referente de que él murió en un avionazo.

Aquello lo relató con emotividad, nostalgia y con el ojo empapado, a pesar de que habían pasado tantos años (cerca de 33). Fue algo así como la desnudez de la tristeza”, revela.

Joy Laville (1923-2018) forma parte del del libro 'Retrato en voz alta. Volumen II', con fotografías de Allan Fis y textos de Irma Zermeño. Cortesía Allan Fis/ Irma Zermeño

Además, recuerda que Laville bromeaba mucho y mezclaba palabras en español e inglés y tenía un silbato a la mano, que le servía para llamar a su asistenta.

¿Hubo algún artista que no lograran incluir en el volumen? “Sí, hubo gente que nos pateó y no nos recibió, como Francisco Toledo, aunque nos hubiera encantado incluirlo... También un Federico Silva habría sido increíble”, explica la escritora.

¿Realizarán un tercer tomo? “Sí y la idea es abarcar otras disciplinas, pero ya iremos viendo sobre la marcha, así que vendrá un tercer tomo con artistas plásticos y fotógrafos”.

Compilan 18 retratos íntimos de artistas consagrados que han vivido en México como parte del libro 'Retrato en voz alta. Volumen II', con fotografías de Allan Fis y textos de Irma Zermeño. Cortesía Allan Fis/ Irma Zermeño

Por último, el fotógrafo asegura que esta serie de volúmenes son una especie de memoria.

Me parece que es una suerte de archivo con un valor documental histórico espectacular. Además, nos parece que, en un futuro, sería un material que podría servir para estudiantes e historiadores de arte.. Nos parece un material valioso que te acerca al artista. Entonces, a mí me parece que será un archivo muy valioso a futuro”, concluye Allan Fis.

El volumen también integra los retratos en voz alta de Alberto Castro Leñero, Gabriel de la Mora, Saúl Kaminer, Damián Ortega, Marysole Wörner Baz, Nahum B. Zenil, Xavier Esqueda, Gustavo Pérez, Miguel Castro Leñero, Arturo Buitrón, Vida Yovanovich y Flor Garduño.