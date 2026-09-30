Falsos, copias e imitaciones en el limbo

El impacto de los falsos en la obra de Frida Kahlo, la existencia de obra apócrifa de Chucho Reyes o la falsificación masiva en el arte latinoamericano son tres de los muchos temas que abordará el coloquio “La ambigüedad de lo auténtico y la productividad de lo falso”, que se llevará a cabo en Zacatecas, del 6 al 9 de octubre, coordinado por el curador e historiador del arte Cuauhtémoc Medina, que será transmitido vía digital.

En entrevista con Excélsior, Cuauhtémoc Medina, crítico e historiador de arte, asegura que los conceptos de falsificación, copia e imitación “son inestables y cambiantes”, a lo que advierte la existencia de limitaciones a la libertad académica para investigar el tema y la falta de transparencia de instituciones culturales en casos documentados y con serias dudas.

“Y como el título del coloquio sugiere, también hay una enorme productividad en aquello que en principio nos parece falso, es decir, hay una creación cultural que, a veces, toma procesos largos que derivan de la identificación errada de una naturaleza de ciertos objetos o simplemente del hecho de que hay estrategias artísticas basadas en la utilización de señuelos o imposturas”.

¿Qué hacer con las falsificaciones de Frida Kahlo, Diego Rivera, Pedro Friedeberg y otros artistas que circulan y son vendidas como originales?, se le cuestiona a Medina. “No quisiera dejar a sus lectores la idea de que yo poseo una idea clara, firme y normativa. El fenómeno es tan variado y complejo que no está mal divertirse con él un poco; es una gran hoguera de vanidades.

¿Qué hacer con las falsificaciones de obras que circulan y son vendidas como originales? Canva

“Es clarísimo que los académicos y los medios necesitamos tratar de ofrecer investigación sobre el tema a la sociedad. Pero también tenemos que advertir que hay limitaciones muy serias en la libertad académica, ya que, por un lado, los dueños de las obras no colaboran en que éstas sean investigadas, especialmente en relación con el uso de técnicas de orden científico-material.

“Por otra parte, las instituciones ocultan información en el sentido de que, incluso en casos donde se han levantado dudas serias (de su autenticidad), donde hay elementos de discordancia material publicados y seriamente documentados en relación con algunos artistas del siglo XIX que fueron engrosados a principios del siglo XX, no ha habido una admisión institucional, como en el caso de Hermenegildo Bustos”, expone.

Y a esto suma el hecho de que los museos no han aceptado poner al día o al menos levantar la cuestión sobre el fechamiento de ciertas obras que resguardan. “Pero también hay un problema muy serio: que al hacer estas investigaciones no se esté libre del peligro de ser demandado.

“Y al no haber una estructura de mediación sobre la que puedan basarse las decisiones legales, sí se corre un cierto riesgo en plantear a las claras dónde uno puede ver que haya algún problema”, advierte.

Todos los artistas son vulnerables a la falsificación Canva

Medina acepta que “hay un mercado de obras de arte que no tiene ninguna regulación, pero no tengo manera de plantear cómo se podría regular; yo soy un curador de arte contemporáneo, pero, por lo pronto, puedo decir que conviene que los artistas en activo hagan dos cosas.

“Primero, que tengan inventarios públicos de sus obras que permitan que haya un punto de partida serio sobre lo que hicieron. Y, por otro lado, y es un ruego mayor, que liberen los derechos de reproducción de sus obras para efectos académicos con alguna modalidad de copyleft, de manera que nadie tenga derecho a impedir que uno publique y discuta las obras”, asevera.

De momento, lamenta, “lo que existe es una serie de legislaciones que han sobreprotegido a los herederos de derechos de autor en contra de la investigación científica”.

El coloquio internacional de historia del arte “La ambigüedad de lo auténtico y la productividad de lo falso” también contará con la participación de especialistas como Renato González Mello, Rie Arimura, Esteban García Brosseau, Cristina Ratto, Emilie Carreón, Alonso Loza, Gabriela Milanezi, Elsa Arroyo Lemus, Sandra Zetina Ocaña, Rita Eder, Karim Israel Solache, Alejandra Topete Pastor, entre muchos más.

El foro, organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, iniciará el 6 de octubre con la apertura de la exposición “Cielo azul y Tierra colorada. Zacatecas. Historia del Arte y Patrimonio”; la proyección del documental “La piedra ausente”, de Sandra Rozental y Jesse Lerner, que explora el impacto social y cultural que provocó el traslado de la colosal escultura Chalchiuhtlicue (mal llamada monolito de Tláloc); y la conferencia inaugural “La productividad de lo falso”, a cargo de Cuauhtémoc Medina.

Para Medina, temas como la falsificación o la autenticidad de obras de arte atraen mucho la atención desde los medios, pero se abordan de manera simplificada.

Y agrega: “Del otro lado, sucede que particularmente en América Latina ha habido muy poca atención académica sobre el tema y esto se combina con el hecho de que hay una cierta falta de transparencia en relación a la situación de muchas obras, tanto en contextos privados como institucionales, y también el que simplemente no hemos hecho el esfuerzo de pensar el tema con el mismo entusiasmo que tiene la sociedad por tratar (la falsificación)”, concluye.