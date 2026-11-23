El santoral católico rinde homenaje al papa San Clemente I hoy 23 de noviembre, uno de los pilares fundamentales de la Iglesia primitiva y el tercer sucesor del apóstol San Pedro. Reconocido por su profunda sabiduría y por ser el primer "Padre Apostólico", Clemente es recordado especialmente por su incansable labor en favor de la concordia, la unidad de los fieles y la paz comunitaria en tiempos de persecución.

De acuerdo con el Martirologio Romano y los registros históricos, la festividad de este obispo de Roma y mártir se celebra de manera universal cada 23 de noviembre. Además de ser mencionado en el Canon Romano de la Misa, se le considera el patrono de los marineros, canteros, marmolistas y trabajadores del metal.

Qué santo se celebra hoy 23 de noviembre: San Clemente I protección para los trabajadores de mar y de la piedra Canva

¿Qué santo se celebra hoy 23 de noviembre?

Hoy 23 de noviembre la Iglesia Católica conmemora la memoria del papa San Clemente I, obispo de Roma y mártir del siglo I. Se le atribuye la autoría de la célebre Carta a los Corintios, uno de los documentos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento.

Nacido en Roma, Clemente conoció y trabajó de cerca con los apóstoles Pedro y Pablo. Durante su pontificado, al final del primer siglo, debió intervenir en la comunidad de Corinto para restablecer la paz y la obediencia tras una grave división interna.

Bajo el imperio de Trajano, fue desterrado a Crimea, donde fue forzado a trabajar en canteras de piedra. Allí, según la tradición, consoló a los prisioneros, obró milagros para conseguir agua y convirtió a numerosos paganos. Finalmente, fue martirizado al ser arrojado al mar Negro con un ancla atada al cuello

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¿Cómo pedir el auxilio de San Clemente I hoy 23 de noviembre?

Para solicitar la intercesión de San Clemente I hoy 23 de noviembre, los creyentes acuden a él en busca de paz familiar, reconciliación en comunidades divididas y protección para los trabajadores de mar y de la piedra. Se le invoca también para pedir fortaleza en momentos de injusticia o exilio.

Quienes desean su ayuda suelen rezar en actitud de humildad, pidiendo la gracia de ser instrumentos de concordia. Tradicionalmente, se le representa junto a un ancla de gran tamaño, que simboliza tanto su martirio como la firmeza de la esperanza cristiana.

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Oración

Puedes elevar la siguiente plegaria basada en sus propios escritos históricos para pedir su mediación:

Señor, creador del universo, por intercesión de tu siervo San Clemente I, te rogamos que asistas a los afligidos, tengas piedad de los humildes y sanes a los enfermos. Concede paz y concordia a todos los pueblos. No permitas que caigamos en la desesperación; presérvanos en la fe, favorécenos con la esperanza y llénanos de tu amor para caminar en justicia y sencillez de corazón. Amén."

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¿Qué otros santos se celebran hoy 23 de noviembre?

Además de la memoria del tercer sucesor de San Pedro, el santoral de hoy 23 de noviembre incluye la conmemoración de otros santos y beatos que enriquecieron la historia de la Iglesia. Entre las figuras recordadas en esta jornada se encuentran:

San Columbano: Célebre abad y misionero irlandés del siglo VI que fundó numerosos monasterios en toda Europa y es considerado patrono de los motociclistas.

Célebre abad y misionero irlandés del siglo VI que fundó numerosos monasterios en toda Europa y es considerado patrono de los motociclistas. Santa Felicidad de Roma: Madre y mártir del siglo II, recordada por su inquebrantable fe junto a sus siete hijos.

San Trudo: Presbítero y monje belga del siglo VII conocido por su labor de evangelización.

San Ananías: Mártir del siglo IV que dio testimonio de su fe en Persia.

San Benigno de Milán: Obispo del siglo V venerado por su prudencia y caridad pastoral.

San Clemente de Metz: Obispo del siglo IV, pionero en la evangelización de la región de Lorena.

San Miguel de Tver: Príncipe y mártir ruso del siglo XIV.

La entrega y el llamado a la concordia de San Clemente I nos invitan a buscar la reconciliación y el diálogo en nuestro entorno cotidiano. Al cerrar esta jornada de oración y fraternidad, preparemos el corazón para el santoral de mañana, cuando la Iglesia celebrará la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y recordará a San Andrés Dũng-Lạc y sus compañeros mártires.