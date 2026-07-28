MARCO aclara que aún no hay acuerdo para exhibir la Colección Gelman en 2028

Ante la expectativa que ha generado la futura exhibición de la polémica Colección Gelman Santander en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), en 2028, Excélsior consultó a su directora, Taiyana Pimentel, sobre si ya existe un acuerdo formal y cuál será el concepto curatorial.

“Nos preguntaron si sería del interés de la institución tomar la colección en 2028 y rápidamente dije que sí. Dije que sí después de visitarla nuevamente en el Museo de Arte Moderno (MAM), porque desde que salió del (Centro Cultural) MUROS no la había vuelto a ver”, expuso Taiyana Pimentel, directora del MARCO.

Además, recordó que en MUROS la colección se exhibía completa, pese a lo cual, lo expuesto en el MAM le pareció impactante: “una colección fuerte, coherente discursivamente en materia de contenidos… me pareció una buena visión de la colección en su construcción moderna”.

El 19 de julio culminó la exposición de la Colección Gelman Santander en el Museo de Arte Moderno de la CDMX. Foto: Cortesía INBAL.

Aunque luego precisó:

“No te puedo asegurar si vendría la misma exposición u otra porque, hasta ahora, lo que he dicho y te reitero, es que existe la intención de ambas partes de que esto pueda ocurrir. Sin embargo, no hay un documento firmado, un acuerdo, todavía, no hay absolutamente nada. Más que la intención de que la colección, al regresar a México, en 2028, pueda llegar a Monterrey”.

Tayana Pimentel, directora del MARCO indicó que aún no hay documentos firmados que aseguren la exhibición de la Colección Gelman en ese recinto en 2028. Foto: Cortesía INBAL.

¿La propuesta llegó de los coleccionistas? “La propuesta llegó a mí directamente de las autoridades mexicanas (del INBAL). Me preguntaron de manera llana y sencilla si MARCO podría estar interesado… Ahora, yo no puedo comprometer al MARCO todavía al 100%, porque, insisto: está la intención, pero no hay nada más”.

Lo primero que se requeriría, dijo Pimentel, es un acuerdo sobre el préstamo de la colección al museo. “Pero en este momento puedo ser muy concreta y decirte que lo que existe es una conversación con las autoridades de Fundación Santander España y hasta ahí. Además, nos ocurrió algo: se metió en medio el verano europeo y regresan a trabajar hasta finales de agosto”.

¿Qué debe formalizarse?

“La intención de préstamo de la colección. Y cuando suceda, yo invito a un curador o curadora a hacer una lectura de la colección. No es que yo reciba un paquete que ellos me mandan… (Además), habría que imaginar un proyecto que se distinga un poquito de lo que exhibió la Ciudad de México. Sin embargo, la obra es lo que es: una colección coherente, con revisitaciones a los modernismos mexicanos y un poco a partir de ahí imaginaremos con qué profesional queremos trabajar, que estén todas las partes de acuerdo y listo”.

¿Sería ideal exhibir las obras de Frida? “Desde luego, habrá que exhibir a Frida, a Diego, Orozco, Siqueiros. Incluso creo que los Toledo que tienen son muy buenos. Pero yo no puedo adelantarme a lo que voy a conversar con un curador(a). Quiero ir paso a paso. Lo primero es asentar un acuerdo con Fundación Santander España y, una vez que tenga eso, podríamos imaginar qué lecturas serían adecuadas pensando en el norte.

La Colección Gelman Santander se exhibió en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México antes de partir a España. Foto: Cortesía INAH.

¿Qué destacaría de la polémica que ha envuelto a la colección?

“Quiero ser puntual. Mi expertise no es en patrimonio ni en arte moderno. Soy experta en arte contemporáneo… He leído casi todas las posturas, he visto todo el panorama desde fuera, y todo pareciera indicar que esto es un tema histórico, que abarca la esfera jurídica, del patrimonio, en fin, una serie de hechos y elementos a debatir, pero no me siento capaz de tomar partido.

“No sé qué pasó antes. Pienso que en estos momentos se ha actuado correctamente, que todo parecería indicar que se van a respetar las leyes patrimoniales de México, que la colección regresaría en dos años, que volverá a exhibirse públicamente y, en esa medida, quiero pensar que estamos viviendo un nuevo momento en relación al cuidado del patrimonio”, detalló.

Sin embargo, reconoció que

tanto de un lado como del otro hay personas muy serias y muy cultas que mantienen su postura en torno a la colección, a su historia y a las distintas problemáticas que ha mostrado”.

Destacó que, ante el interés suscitado por la posible llegada de la Gelman al MARCO, el recinto y su consejo directivo elaborarán una ruta crítica en torno al tema. “Es importante que, en el momento en que exista un acuerdo, habrá que salir a la esfera pública e informar a lo que se ha llegado”, concluyó.