Más de 80 piezas de artistas como Manuel Felguérez, Pedro Friedeberg, Leonardo Nierman, Sebastián, Betsabeé Romero, Miguel Castro Leñero, entre otros, integran la exposición Paisaje plástico. Retrospectiva de nuestra colección Pago en Especie, inaugurada en el Museo de la Ciudad de México.

Se trata de 83 obras aportadas por el mismo número de artistas, quienes las han donado al recinto bajo el programa Pago en Especie de Hacienda, en las entregas de los años 1997, 2002, 2012, 2021, 2022, 2023 y 2024, con esculturas, pinturas, obra gráfica y cerámica, que son una pequeña muestra de las poco más de 1,500 piezas que resguarda el museo”, comentó a Excélsior Lizbeth Ramírez Chávez, directora del recinto.

Más de 80 piezas de artistas integran la exposición 'Paisaje plástico. Retrospectiva de nuestra colección Pago en Especie', inaugurada en el Museo de la Ciudad de México. Cortesía SC de la CDMX

Y abundó: “Para esta exposición, el equipo de curaduría revisó las donaciones y armó un discurso curatorial y museográfico para darles cabida a la mayor cantidad de piezas posibles de las 1,500 que tenemos bajo resguardo, dado que era imposible mostrarlas en su totalidad”.

Ampliación del resguardo hacia el Museo Yancuic y planes itinerantes

¿Qué tanta capacidad tiene este recinto para albergar un mayor volumen de obra?, se le preguntó.

La mayoría de las piezas están en nuestro acervo que, afortunadamente, es amplio y que nos ha permitido mantener la conservación y preservación de las piezas. Sin embargo, se tiene el proyecto, con nuestra secretaria (Ana Francis López Bayghen), de ampliar el resguardo de este recinto en el Museo Yancuic. que, afortunadamente, es amplio y que nos ha permitido mantener la conservación y preservación de las piezas., con nuestra secretaria (Ana Francis López Bayghen),

Más de 80 piezas de artistas integran la exposición 'Paisaje plástico. Retrospectiva de nuestra colección Pago en Especie', inaugurada en el Museo de la Ciudad de México. Cortesía SC de la CDMX

Así que, en un futuro próximo, que será el siguiente año, las piezas que vayan llegando a los recintos (de la CDMX), y que ya no entren en nuestros acervos, serán albergadas en ese lugar, que tiene las condiciones necesarias para mantener obra gráfica, esculturas y cerámicas en buenas condiciones”, aseguró.

Conservación preventiva y alianzas con instituciones especializadas

¿Exhibirán a futuro el resto de obra de su acervo? “En esta administración que he asumido, lo importante es la divulgación y la conservación de las piezas, porque un museo hace su función en el momento en que las muestra también. La inquietud es que ésta sea una primera exposición itinerante y ofrecerla a otros recintos para que la vean y la expongan.

La obra 'Sismo en atardecer', de Guillermo Ortega Azuela, forma parte de la exposición 'Paisaje plástico. Retrospectiva de nuestra colección Pago en Especie'. Cortesía SC de la CDMX

Aunado a esto, te comento que es la primera vez que se exhibe esta exposición de Pago en Especie, así que marca un punto de partida para poder mostrarla en otros recintos culturales y aquí mismo mostraremos después otra exhibición con otras piezas”, adelantó.

¿Cómo garantizar la conservación de estas piezas en su acervo? “Afortunadamente, en el MCM tenemos una persona encargada de la conservación de la obra; ella es conservadora y restauradora.

Afortunadamente, no tenemos ninguna obra en riesgo y estamos en pláticas con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete (ENCRyM) y el Cencropam para suscribir un convenio con ellos y que puedan entrar y apoyar en la conservación preventiva”, aseguró.

Más de 80 piezas de artistas integran la exposición 'Paisaje plástico. Retrospectiva de nuestra colección Pago en Especie', inaugurada en el Museo de la Ciudad de México. Cortesía SC de la CDMX

¿Cuál será su plan para 2027? “Todavía no cerramos el año. Aún nos falta una exposición dedicada al maestro Juan Manuel El Pato Guillén (1926-2026), importante muralista que falleció este año y ya estamos en montaje en estos momentos.