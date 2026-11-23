La poeta Lucía Rivadeneyra (Morelia, 1957) presentará mañana su plaquette De capital enfado son los verbos, en la Librería Bonilla, a las 19:00 horas, acompañada de la escritora Kyra Galván y de la académica Grissel Gómez Estrada.

Publicada por Casa de Hydra Editores, el cuadernillo incluye una sección con poemas sobre los pecados capitales, otro más sobre las creencias, titulado Letanía, así como versos inéditos sobre el tema de la mudanza a partir de las rupturas amorosas, y algunos más de su poemario De hipocondría y ¡salud!

¿Considera que la poesía aspira a alcanzar la perfección del lenguaje?, se le pregunta a la autora de poemarios como Rescoldos y Robo calificado y a quien ha recibido los premios Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa y Nacional de Literatura Efraín Huerta.

Me parece que hay mucha impudicia en quienes publicamos narrativa, poesía e incluso ensayo, porque de una u otra manera uno cuenta cosas, claro, de manera literaria y en donde no todo es absolutamente realidad, porque siempre hay una dosis de ficción para que algo cuadre.

El juego del lenguaje y el encuentro del lector con el poema

La poeta Lucía Rivadeneyra presentará mañana su plaquette 'De capital enfado son los verbos', en la Librería Bonilla. Cortesía Lucía Rivadeneyra

Así que cuando entregamos (un libro), nos sentimos despojados. Como decía Jaime Sabines: uno ofrece a los desconocidos un grano de yerbas que uno cortó, y eso es muy emocionante. A mí me gusta jugar con las palabras y a veces en ese juego aparecen cosas que no imaginábamos o teníamos un verso ya armado y nos da pie para un poema, al menos a mí, o en ocasiones tengo un verso que se convierte en el final de un poema”, explica.

Lectura de poesía y retos en las aulas universitaria

Pero algo interesante, asegura, “es que en muchas ocasiones a algunas personas nos toca encontrarnos en poemas ajenos y entonces decimos: ‘El poeta sintió lo mismo que yo’, porque, finalmente, somos seres humanos... y si alguien se encuentra en alguno de mis poemas, pues qué maravilla, porque, como decía Borges, ‘el poema dio con su lector’”.

Reproducir Entrevista realizada a Lucía Rivadeneyra en la Fiesta del Libro y la Rosa 2022.

¿Qué destino tiene la poesía en un mundo de pocos lectores?, se le preguntó a Rivadeneyra. “Ese es un poco el talón de Aquiles de todos. Se edita menos que la narrativa, por supuesto, y las novelas son mucho más generosas en el sentido de ventas. Incluso, los libros de cuentos y ya no digamos de otro tipo de textos que no son literatura y que se editan por toneladas.

Pero la poesía tiene un público, sin duda, aunque venimos arrastrando mucho desconocimiento en torno a ella, quizá porque nos la enseñan en la formación básica de una manera menos que básica, es decir, no nos ayudan a ir descubriendo los sentidos poéticos, las emociones. Pero a lo mejor un día encontramos un verso que nos habla y de ahí en adelante seguimos leyendo y descubrimos una magia”, advierte.

Sin embargo, reconoce que, como académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha encontrado una realidad preocupante: "Veo cómo en todos los sentidos ha ido a la baja la lectura de todos los géneros. Sin embargo, desde hace décadas intento motivar la lectura de poesía en el salón de clase y creo que una clave es acercar a los alumnos de una forma didáctica”, concluye.

Lucía Rivadeneyra presentará mañana De capital enfado son los verbos en la Librería Bonilla, a las 19:00 horas, ubicada en Av. Miguel Ángel de Quevedo No. 477, colonia Romero de Terreros, en la alcaldía Coyoacán.