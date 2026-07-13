¡Se va! Colección Gelman Santander viajará a España, Suiza y Noruega; ¿cuándo regresa a México?

A seis días de que finalice la exhibición de la muestra Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, con 68 obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y María Izquierdo, la Secretaría de Cultura federal reportó que ha recibido más de 310 mil visitantes.

La muestra concluirá su periodo de exhibición el domingo 19 de julio, en el Museo de Arte Moderno (MAM), “después de casi dos décadas sin exhibirse en el país”, ubicándose entre las exposiciones más visitadas en dicho recinto.

La Secretaría de Cultura también reportó que, tras este éxito de la muestra, la colección iniciará una itinerancia internacional en el Faro Santander, en España, en septiembre próximo, y que algunas de estas obras también se exhibirán en la Fundación Beyeler, en Basilea, Suiza, de enero a mayo de 2027 y, de junio a noviembre del mismo año, llegarán al Museo Nacional de Noruega.

La muestra Colección Gelman Santander Relatos Modernos INBAL

Luego de esta itinerancia, la dependencia confirmó que la colección volverá a México en 2028, como informó el pasado viernes la titular de Cultura, Claudia Curiel, para ser expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco).

“La presencia de la Colección Gelman Santander en el Marco será posible gracias a la colaboración entre sus propietarios, la Fundación Banco Santander y el Estado mexicano”, detalló la dependencia en un comunicado.

Además, aseguró que el INBAL fungirá como instancia exportadora y realizará las gestiones necesarias para la salida temporal de las obras, de conformidad con la Ley Aduanera, y como institución del Estado mexicano garantizará que el proceso se lleve a cabo con estricto apego a la legislación vigente y contribuirá a asegurar el retorno de la colección a México en 2028, una vez concluido su recorrido internacional.

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Cultura afirma legalidad de la obra

En su comunicado, la Secretaría de Cultura también habló sobre la legalidad de la obra: “La Colección Gelman fue heredada legalmente a Robert Littman, quien fungió como albacea testamentario. Las resoluciones judiciales definitivas confirmaron la legalidad de la transmisión patrimonial y la propiedad de la colección conforme al Código Civil”, aseguró.

Y expuso que las 30 obras que cuentan con declaratoria de Monumento Artístico, ésta reconoce su valor excepcional, establece mecanismos de protección y supervisión por parte del INBAL, pero no modifica la propiedad de las obras ni las convierte en patrimonio de la nación.

Finalmente, señaló que, conforme al marco normativo en México, “la exportación definitiva de Monumentos Artísticos está prohibida. Por ello, la salida internacional de las obras únicamente puede realizarse mediante permisos de exportación temporal. En consecuencia, la itinerancia internacional de la Colección Gelman Santander tiene carácter temporal y su regreso a México está previsto para 2028, cuando será presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco)”.

bgpa