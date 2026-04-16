Detienen a sujeto que robó casa en GAM vestido como trabajador de limpia
En el cateo realizado por la SSC también fue detenida una joven y se aseguraron dosis de diversas drogas
Tras ejecutar una orden de cateo, en la alcaldía Iztacalco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Marcos "N" de 26 años, identificado como copartícipe de un robo a casa habitación ocurrido el 13 de febrero en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los presuntos responsables ingresaron vestidos con uniformes de personal de limpia y sustrajeron diversos objetos de valor.
También fue detenida Verónica Nayeli "N", de 25 años de edad, ambos forman parte de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación, extorsión y narcomenudeo, que opera en la zona norte de la Ciudad de México.
Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto, en @IztacalcoAl, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo donde fueron detenidos Marcos "N" y Verónica Nayeli "N", presuntamente vinculados a un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación, narcomenudeo y extorsión", informó el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, en sus redes sociales.
En su publicación detalló que en la intervención se aseguraron 500 dosis de aparente droga y un inmueble, probablemente utilizado para el almacenamiento de la misma.
En coordinación con la @FiscaliaCDMX y las instancias del @GabSeguridadMX, seguimos trabajando para identificar y detener a los generadores de violencia, y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz", añadió en su cuenta de X.
Como resultado del cateo, los oficiales además aseguraron 111 dosis de posible metanfetamina, 343 dosis de cocaína, 140 dosis de marihuana.
El inmueble quedó sellado y se encuentra bajo resguardo policial; en tanto, a los detenidos, junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.
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