Metrobús afirma que evaluación será para mejorar servicio

El Metrobús informó que la evaluación a las empresas concesionarias que operan las siete líneas del sistema Bus Rapid Transit (BRT) de la Ciudad de México, tiene el objetivo de generar estrategias enfocadas en la mejora de la calidad del servicio.

En una ficha informativa, el organismo indicó que se evaluará el servicio ofrecido a los usuarios.

El miércoles, Excélsior informó que el Metrobús evaluará la calidad y el servicio de las 17 empresas que operan las siete líneas del sistema, además obtendrá un indicador de calidad de servicio para 2026.

Resultados serán analizados

El organismo publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la licitación pública nacional para la Evaluación de la Calidad y el Servicio de las 17 Empresas Operadoras que Actualmente Operan el Metrobús y Obtención del Indicador de Calidad del Servicio 2026, el fallo se realizará el próximo miércoles.

Tiene como finalidad la evaluación a las empresas concesionarias que operan en el sistema Metrobús, con el objetivo de evaluar el servicio ofrecido a los usuarios, al hacer uso de este sistema de transporte.

se evaluará la percepción de las personas usuarias, en cuanto a la calidad del servicio brindado por las empresas operadoras. Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Asimismo, con los resultados obtenidos, se busca generar estrategias enfocadas en la mejora de la calidad del servicio que ofrecen las empresas concesionarias en el sistema Metrobús y que impactan directamente en las y los usuarios y su percepción hacia el sistema”, indicó en su ficha informativa.

El organismo indicó que este tipo de evaluaciones están contempladas en las Reglas de Operación del Sistema de Transporte Público de Pasajeros Metrobús, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2021.

se evaluará la percepción de las personas usuarias, en cuanto a la calidad del servicio brindado por las empresas operadoras. Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

En el capítulo V, Indicadores de Desempeño, numeral IV, el cual señala que se evaluará la percepción de las personas usuarias, en cuanto a la calidad del servicio brindado por las empresas operadoras.

Metrobús lanzó la licitación pública METROBÚS/LPN/009/2026.

La cual busca a través de la participación de posibles prestadores de servicios, encontrar las mejores condiciones de calidad y precio para el cumplimiento de este objetivo”, agregó.

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