Estalla huelga en la Universidad Autónoma Chapingo; rechazan aumento del 4%

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh) estalló la huelga luego de que la mayoría de sus agremiados rechazó la propuesta salarial de la administración.

Sin embargo, el resguardo de las instalaciones quedó a la deriva, luego de que acuerdo a un comunicado de la Universidad Autónoma de Chapingo, firmado por Aarón de la Rosa Zubirán, ante el estallamiento de la huelga, el cuidado de los bienes de la casa de estudios y el control de acceso a sus instalaciones estará a cargo del Sindicato.

El STAUACH por medio de un comunicado señaló que como medida de presión hacia ellos, “la administración ha decidido retirar al personal de vigilancia en las puertas de la Universidad. Lo que pone en riesgo la integridad de los estudiantes que permanecen en el campus, a quienes nos debemos como profesores”.

Cabe resaltar que este viernes el sindicato de académicos, de acuerdo con los resultados del plebiscito realizado los días 18 y 19 de marzo, en el Centro Cultural El Ahuehuete, 324 académicos votaron a favor de la huelga, 318 en contra y se registraron 5 votos nulos.

Por lo que a las 15:00 horas del viernes fueron colocadas las banderas rojinegras en los accesos principales de la sede central, áreas departamentales y centros regionales. Como parte del paro, los docentes cerraron salones, cubículos, laboratorios y auditorios.

El secretario general del sindicato, Rodrigo Megchún Rivera, afirmó que la decisión refleja la inconformidad del gremio ante el incremento salarial del 4%, al considerar que no compensa la pérdida acumulada del poder adquisitivo en las últimas dos décadas.

En asamblea, el sindicato llamó a los profesores no sindicalizados a respetar el movimiento y señaló que la seguridad y resguardo de las instalaciones corresponde a las autoridades universitarias.

El STAUACh informó que, pese a la huelga, la comunidad estudiantil podrá acceder a servicios asistenciales, los cuales continuarán operando. Asimismo, se mantendrán en funcionamiento las áreas de investigación con seres vivos y aquellas consideradas de emergencia.

jcp