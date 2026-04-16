Dos alcaldías de CDMX emitirán pasaporte turístico para el Mundial,  ¿en qué consiste?

Para garantizar una “buena experiencia a los miles de visitantes” que se proyecta visten y se hospeden en la zona de Santa Fe durante el Mundial las autoridades de Álvaro Obregón y de Cuajimalpa anunciaron un plan coordinado de atención a turistas.

Destaca la emisión de un pasaporte turístico digital y de un distintivo sustentable para restaurantes, hoteles, comercios y establecimientos, principalmente asentados en la zona de Santa Fe, que se prevé sea el epicentro de concentración de los visitantes, en la zona Poniente de la ciudad durante la justa deportiva.

Tan solo en Santa Fe se tienen más de tres mil 500 habitaciones de hotel y más de mil 500 espacios de alojamientos en plataformas de hospedaje de corta estancia, tipo Airbnb; el número de habitaciones es mayor al de Ixtapa Zihuatanejo.

La oferta es amplia y hay que garantizar la seguridad, movilidad e integridad de los visitantes” dijo el alcalde de AO, Javier López Casarín, al presentar, junto con su homólogo de Cuajimalpa, un paquete de acciones para garantizar la seguridad, movilidad y experiencia turística en el poniente de la ciudad, durante la Copa del Mundo.

López Casarín precisó que los visitantes podrán obtener, a través de un QR, un pasaporte turístico es decir, una aplicación gratuita que incluirá promociones en restaurantes, eventos, museos, parques y zonas de interés, además de información de seguridad y contactos de emergencia.

También se implementará un distintivo sustentable, mediante el cual establecimientos, comercios y servicios podrán someterse voluntariamente a procesos de verificación y mejora para garantizar condiciones óptimas para los turistas, detalló el alcalde de AO.

En materia turística, precisó que se instalarán módulos de información en puntos estratégicos como Santa Fe y San Ángel, donde además se prevé la participación de estudiantes voluntarios bilingües e incluso multilingües, de las universidades y escuelas asentadas en Álvaro Obregón y que forman parte de Cluster Universitario, “que hablan desde inglés, japonés, italiano y hasta chino mandarín”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, enfatizó que en los 56 días previos al arranque del Mundial se intensificarán las acciones ya en marcha entre ambas alcaldías, basadas en tres ejes: coordinación metropolitana, seguridad y movilidad.

Vamos a estar reforzando estos tres pilares. La coordinación con autoridades federales, del Gobierno de la Ciudad y la iniciativa privada será clave para ser buenos anfitriones”, explicó.

En materia de seguridad, subrayó la colaboración con la Guardia Nacional, policías capitalinos y cuerpos auxiliares.

fdm