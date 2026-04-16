Formalizan creación del Sistema Condesa para extender servicios de salud sexual

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México formalizó la creación del Sistema Condesa, una iniciativa diseñada para articular, fortalecer y extender los servicios de salud sexual integral a las 16 demarcaciones de la capital del país, su director será Nick Finkelstein Mizrahi.

El sistema retoma la experiencia de 25 años de las Clínicas Condesa, unidades especializadas en la prevención y atención al VIH-Sida, busca articular y expandir los servicios a través de habilitación de clínicas Condesa en las UTOPÍAS que se construirán en esta administración.

Las clínicas del Sistema Condesa contarán con consultorios de oftalmología, ginecología, salud bucal, rayos X, entre otros servicios. La meta es que para el 2030 la Ciudad de México esté libre de esta pandemia, indicó la dependencia.

Foto: Especial

En noviembre pasado, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció la creación del Sistema Condesa, que arrancaría con la construcción de una clínica en el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, que estaba proyectada para inaugurarse en febrero pasado, pero que actualmente sigue en construcción.

Al anunciar el nombramiento de Finkelstein Mizrahi, durante una visita a la Clínica Condesa Cuauhtémoc, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, precisó que la estrategia incluirá trabajo territorial para identificar infecciones de transmisión sexual (ITS) en comunidades de difícil acceso, como las zonas altas de Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tláhuac, entre otras, mediante la colaboración con organizaciones civiles y dependencias del gobierno local.

Foto: Especial

Tras agradecer su nombramiento, Finkelstein enfatizó en la importancia de la labor colectiva y refrendó el compromiso de que las pruebas de detección y tratamientos antirretrovirales, se encuentren disponibles cerca de donde viven los pacientes.

Nick Finkelstein Mizrahi es maestro en Dirección de Instituciones de Salud, con una sólida trayectoria directiva en los ámbitos público y privado. Se ha destacado por su liderazgo en programas relacionados con VIH e ITS, así como en salud sexual, derechos humanos y atención a poblaciones de la diversidad sexogenérica.

*DRR*