Recomiendan fundas para prevenir robos con inhibición de GPS

Ante el perfeccionamiento de las tácticas delictivas para el robo de vehículos mediante tecnología inalámbrica, especialistas en ciberseguridad recomiendan el uso de fundas tipo Faraday como una barrera económica y efectiva para proteger las llaves digitales.

Estas fundas, fabricadas con capas metálicas que bloquean las ondas electromagnéticas, impiden que la señal emitida por las llaves inteligentes sea detectada, interceptada o replicada por delincuentes que utilizan dispositivos electrónicos para acceder a los automóviles.

Según el especialista Víctor Ruiz, esta medida de protección es sencilla pero sumamente eficiente, ya que previene ataques sin necesidad de realizar modificaciones costosas o complejas a los sistemas electrónicos del vehículo.

Ruiz señaló que estas fundas evitan que la señal de la llave se pueda detectar o emitir hacia el exterior, y destacó que su costo promedio ronda los 200 pesos, lo que las convierte en una opción accesible para la mayoría de los conductores.

Autoridades y especialistas coinciden en que, aunque se trata de una inversión mínima, su uso puede marcar la diferencia en la protección del patrimonio.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) buscan desarticular a una banda conocida como Los ZigZag, dedicada al robo de vehículos mediante la clonación de la señal de la llave y la desactivación de sistemas GPS.

Utiliza dispositivos como el Flipper para clonar el acceso de las llaves de sensor y obtener el control del vehículo en segundos.

Asimismo, emplean inhibidores de señal conocidos como jammers para bloquear el rastreo GPS, impidiendo que la unidad sea localizada por las autoridades una vez consumado el robo.

¿Cómo funcionan?