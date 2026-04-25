Detienen a narcomenudistas en Iztapalapa; operaban cerca de universidad

Elementos de fuerzas federales y capitalinas detuvieron en la alcaldía Iztapalapa a dos mujeres y a un hombre de 29 años, señalados como presuntos integrantes de una célula dedicada al narcomenudeo que distribuía droga en las inmediaciones de una institución de educación superior ubicada en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

La captura ocurrió durante un cateo realizado en un inmueble localizado sobre Anillo Periférico Canal de Garay, a la altura de la colonia Los Ángeles, donde autoridades aseguraron diversas dosis de cocaína y marihuana.

De acuerdo con reportes oficiales, la investigación comenzó tras varias denuncias de integrantes de la comunidad estudiantil, quienes alertaron sobre la venta de droga en los alrededores del plantel.

Distribuidor se hacía pasar por estudiante

A partir de esos señalamientos, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron trabajos de inteligencia y vigilancia en la zona, con lo que identificaron a un joven que presuntamente se hacía pasar por alumno para comercializar narcóticos.

Las indagatorias también permitieron ubicar una vivienda que, según las autoridades, era utilizada para almacenar, dosificar y empaquetar la droga que posteriormente era distribuida cerca de la escuela.

Con esos datos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de cateo, misma que fue cumplimentada con apoyo de personal de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Drogas aseguradas

Durante la diligencia fueron aseguradas 107 dosis de aparente cocaína, 50 bolsas transparentes con posible marihuana y un teléfono celular.

En el sitio fueron detenidas dos mujeres de 75 y 66 años, así como el hombre de 29 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Tras un cruce de información, la SSC informó que el detenido cuenta con un antecedente de presentación ante el Ministerio Público por delitos contra la salud, registrado en 2018.

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