CDMX continúa bajo calor intenso superior a 30 grados

El calor superó los 30 grados este sábado en la Ciudad de México.

En la estación ubicada en la Escuela Nacional Preparatoria 6, ubicada en Coyoacán, se alcanzaron 30.2 grados Celsius, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

También en Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa, se alcanzaron 30.2 grados, en Martín Carrera fueron 30.1 y en la UAM Xochimilco fueron 30.

Foto: Daniel Augusto | Cuartoscuro

Aunque el calor fue intenso, no superó la temperatura máxima del año registrada el 18 de abril cuando se alcanzaron 31.3 grados en la Escuela Nacional Preparatoria 3, ubicada en Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó que la Ciudad de México pasa por una onda de calor por lo que se esperan temperaturas de hasta 32 grados.

La dependencia estimó que la ola de calor durará hasta el jueves 30 de abril.

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