Activan contingencia ambiental en Valle de México por concentraciones de ozono

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental en el Valle de México, ya que se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 163 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en el Municipio de Naucalpan, Estado de México.

Derivado de la revisión de la información meteorológica se observa un sistema de circulación anticiclónica que mantiene su influencia en el centro del país desde hace cuatro días y que hoy incrementó su intensidad, generando estabilidad atmosférica fuerte”.

Además, existe radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, que limita de manera significativa la ventilación atmosférica, condiciones que se suman a las elevadas temperaturas provocadas por una onda de calor en la ZMVM.

Será a las 20:00 horas cuando se informe si las condiciones ambientales mejoran y es posible levantar la contingencia.

Las autoridades ambientales recomendaron a la población evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, principalmente los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Así como no realizar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Otras de las recomendaciones son facilitar y continuar el trabajo a distancia, no usar aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes. Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

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