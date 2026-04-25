VIDEO: Sujetos atacan salvajemente a automovilista en CDMX ¿Por qué pasó?

El VIDEO de un brutal ataque se ha vuelto viral en redes y es que en las imágenes se puede ver a un sujeto sin camisa que persigue a un automovilista y enseguida le avienta una piedra a la ventana del lado del acompañante, no conforme con eso toma otra piedra de enorme tamaño y cuando el conductor abre su puerta, este individuo se la arroja con todas sus fuerzas.

Así el ataque

Tras esto, un sujeto que lleva sudadera color crema se une al primero y ambos continúan golpeándolo dentro de la camioneta donde va el hombre quien únicamente atina a tocar en repetidas ocasiones el claxon para llamar la atención de los vecinos. Más tarde llega otro individuo que viste con chamarra color rojo, también agrede al automovilista.

¿Cuál fue el motivo del ataque?

Hasta ahora se sabe que todo empezó porque el vecino de la camioneta le reclamó al tipo de sudadera roja por andar tirando basura al río el pasado lunes 20 de abril en la zona de Cuajimalpa, límites de la Ciudad de México y el Estado de México. El denunciante llamó a la patrulla, pero cuando llegaron los policías prácticamente no hicieron nada, dijeron testigos.

Foto: Especial

Tras ello, ayer 24 de abril, el sujeto sin camisa estaba afuera esperando al mismo vecino, el de la camioneta blanca, al parecer con toda la intención de agredirlo. Él intentó bajarse del vehículo para regresar a su casa, pero ya no logró hacerlo.

Vecinos piden que autoridades revisen lo ocurrido y garanticen seguridad en la zona. En el video se escucha a uno de los sujetos lanzar amenazas directas al de la camioneta

¡A la otra te mato perro!”

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