Recomiendan usar ‘blindaje’ de llaves para evitar robo de vehículos

Ante el aumento de riesgos relacionados con el robo de vehículos mediante tecnología inalámbrica, especialistas recomiendan el uso de fundas tipo Faraday para proteger las llaves digitales.

Estas fundas cuentan con capas metálicas que bloquean la señal emitida por las llaves inteligentes, evitando que sea detectada o replicada por delincuentes que utilizan dispositivos electrónicos para acceder a los automóviles.

De acuerdo con Víctor Ruíz, este tipo de protección es una medida sencilla pero efectiva para prevenir robos sin necesidad de modificar el vehículo o sus sistemas electrónicos.

"Podemos proteger nuestras llaves digitales. Existen fundas llamadas Faraday, que tienen capas metálicas y evitan que la señal de la llave se pueda detectar o emitir", señaló el especialista en temas de ciberseguridad en entrevista.

El costo de estas fundas ronda los 200 pesos, incluso pueden encontrarse a un precio menor en el mercado, lo que las convierte en una opción accesible para la mayoría de los conductores.

Autoridades y especialistas coinciden en que, aunque se trata de una inversión mínima, su uso puede marcar la diferencia en la protección del patrimonio, por lo que recomiendan incorporarlas como parte de las medidas básicas de seguridad.

El 25 de abril pasado, Excélsior publicó que elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) buscan desarticular a una banda conocida como Los ZigZag, dedicada al robo de vehículos mediante la clonación de la señal de la llave y la desactivación de sistemas GPS.

Para lograrlo, los delincuentes utilizan dispositivos conocidos como Jammer y Flipper, con los cuales clonan el acceso al automotor (llaves de sensor) y bloquean la señal de rastreo en caso de que la unidad cuente con dicho dispositivo.

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