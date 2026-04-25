Vinculan a proceso a sujeto por compartir pornografía infantil 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Yael “N”, por el delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil.

El imputado habría almacenado y compartido material con contenido sexual de personas menores de edad a través de su correo electrónico, entre el 29 y 30 de marzo de 2025, delito por el que fue detenido el pasado 14 de abril en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco.

La Fiscalía General de Justicia capitalina dio a conocer que inició la investigación a partir de información proporcionada mediante un reporte internacional del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organización con sede en Estados Unidos que colabora con autoridades de distintos países en la detección y combate de la explotación sexual infantil.

En dicho reporte, se especifica que Yael “almacenaba y compartía material con contenido sexual de menores de edad”, por lo que tras el análisis, el Ministerio Público presentó los datos de prueba y se obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el pasado martes 14 de abril.

Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional.

En audiencia inicial, llevada a cabo este sábado, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJCDMX precisó que con estas acciones “se refuerza la coordinación interinstitucional para investigar y perseguir delitos relacionados con la explotación sexual de personas menores de edad, así como la protección de sus derechos”.

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