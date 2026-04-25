Doble Hoy no Circula: estos automóviles se quedan en casa el domingo 

La tarde de este sábado 25 de abril, se activó la contingencia ambiental en el Valle de México por las altas concentraciones de ozono, ya que en la estación de monitoreo ubicada en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán se registró una concentración de 163 parte por billón (ppb).

Por lo que además de las recomendaciones para evitar exponerse a los contaminantes, entre las 13:00 y 19:00 horas, cuando es el pico de contaminación, también entran en vigor las restricciones a la circulación de algunos vehículos.

Por lo que el domingo 26 de abril, desde las 5:00 a las 22:00 horas, no podrán circular:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los que tienen holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0

Aquellos con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2”.

Tampoco darán servicio la mitad de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.

Los camiones de carga local o federal no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, solo aquellos del Programa de Autorregulación de la Ciudad de México y del Estado de México.

En cuanto a los taxis, las unidades con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2”, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Unidades exentas

Los automóviles que sí pueden circular son los eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Los que tienen holograma “0” o “00” vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, podrán circular si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa diferente a 5 o 6.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica. Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población”.

Así como los vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Las restricciones completas se pueden revisar aquí.

*DRR*