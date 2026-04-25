Balacera en Cetram Constitución de 1917 deja a policía herido

Un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) resultó herido de bala tras intentar desarmar a un sujeto en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa.

Durante sus labores de seguridad y prevención, el policía fue requerido por varios usuarios, debido a una discusión entre una mujer y un hombre.

La mujer, identificada como Guadalupe Ramírez García de 29 años, aseguró que el sujeto habría asesinado a uno de sus hermanos meses antes.

Al acercarse, el uniformado detectó que el sujeto portaba un arma de fuego, por lo que intentó someterlo y retirarle la pistola.

Durante el forcejeo, el agresor disparó en dos ocasiones contra el policía de la PBI y posteriormente huyó del lugar.

El oficial lesionado recibió atención médica inmediata por una herida en la pierna izquierda, fue trasladado en la ambulancia 688 del CRUM a un hospital cercano para su valoración.

Tras el incidente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México activó un operativo de búsqueda, también se inició la revisión de las cámaras de videovigilancia del sitio para ubicar y detener al responsable.

La SSC informó que el elemento de la Policía Bancaria e Industrial no portaba arma de cargo, debido a las políticas de seguridad vigentes en instalaciones del Metro.

El incidente generó temor y angustia entre los usuarios del Metro, Trolebús elevado y del Cablebús, sistemas de transporte que confluyen en el Cetram de Constitución de 1917.

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