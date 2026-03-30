Instalan el muro de la memoria frente al CAIBP

Colectivos de búsqueda instalaron el llamado Muro de la Memoria para la Verdad y la Justicia en las inmediaciones del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), ubicado en la avenida Niños Héroes, colonia Doctores.

El muro fue instalado el sábado cerca del mediodía y contiene fotografías y fichas de búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México y otras entidades del país.

“Queremos seguir insistiendo en la necesidad de que los funcionarios que entran y salen de estas oficinas tienen una deuda y una obligación de trabajar hasta encontrar a nuestras familias”, escribieron en el muro.

Fichas de búsqueda fueron colocadas en láminas, las cuales fueron adheridas al muro por medio de remaches.

Entre las fichas de búsqueda están la de Ana Amelí García Gámez, desaparecida en julio de 2025 en el Ajusco; la de Julio César Cervantes Cabañas, desaparecido en septiembre de 2021, en la alcaldía Álvaro Obregón, y la de Vladimir Florean Pablo, visto por última vez en mayo de 2019, en Guerrero.

Participaron integrantes de colectivos como Mariposas Buscando Corazones y Justicia y Una Luz en el Camino.

El CAIBP fue inaugurado en noviembre de 2025 y reúne a las instituciones para la atención en la búsqueda de desaparecidos.